Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.5 комментариев
Россиян предупредили об опасности роутеров с предустановленным VPN
Эксперт Коробченко: Роутеры с предустановленным VPN опасны
Роутеры с предустановленным VPN часто прекращают работу этой функции, поэтому покупка таких устройств – это трата денег впустую, заявил начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.
Из-за проблем с доступом к YouTube увеличилось число предложений о продаже роутеров с «предустановленным» VPN, но VPN на таких устройствах гарантированно прекратит работу, сказал Коробченко «Газете.Ru».
Продавцы таких девайсов поднимают частные VPN, они могут отключить их в любой момент, например, по причине того, что поддержка перестанет быть выгодной.
Использование таких роутеров очень рискованно, через VPN проходят все данные пользователя, и оператор может собирать их в корыстных целях.
Продавец может собирать логины и пароли от сервисов, номера кредитных карт, файлы и т. д. Кроме того, в роутер могут поставить стороннее программное обеспечение, в том числе программы-шпионы для поиска и кражи конкретных данных, заключил Коробченко.