Россиян предупредили об опасности роутеров с предустановленным VPN

Эксперт Коробченко: Роутеры с предустановленным VPN опасны

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за проблем с доступом к YouTube увеличилось число предложений о продаже роутеров с «предустановленным» VPN, но VPN на таких устройствах гарантированно прекратит работу, сказал Коробченко «Газете.Ru».

Продавцы таких девайсов поднимают частные VPN, они могут отключить их в любой момент, например, по причине того, что поддержка перестанет быть выгодной.

Использование таких роутеров очень рискованно, через VPN проходят все данные пользователя, и оператор может собирать их в корыстных целях.

Продавец может собирать логины и пароли от сервисов, номера кредитных карт, файлы и т. д. Кроме того, в роутер могут поставить стороннее программное обеспечение, в том числе программы-шпионы для поиска и кражи конкретных данных, заключил Коробченко.