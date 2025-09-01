Россия увеличила экспорт удобрений в страны БРИКС на 20%

Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Гурьев сообщил о росте экспорта российских удобрений в страны БРИКС на 20%
Российские производители удобрений нарастили экспорт в Индию, Китай и Латинскую Америку примерно на одну пятую за последний год, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Россия продолжила увеличивать объемы экспорта удобрений в страны БРИКС, передает ТАСС. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил журналистам, что рост поставок составил около 20% год к году, а речь идет прежде всего о поставках в Индию, Китай и Латинскую Америку.
Он подчеркнул: «В принципе идет перенаправление колоссального объема удобрений в страны БРИКС, Глобального Юга. Эта динамика будет продолжаться, особенно учитывая продолжающийся рост производства удобрений в России».
По прогнозу РАПУ, к 2025 году экспорт российских удобрений может достичь 44 млн тонн. Гурьев объяснил, что основной причиной перенаправления поставок стали компенсационные пошлины, введенные США и Евросоюзом против российских производителей. Он отметил, что после введения таких мер Россия ушла с рынков США и Европы, перераспределив продукцию среди других стран, где спрос только увеличивается.
Глава РАПУ добавил, что Евросоюз в этом году ввел пошлины на российские удобрения, которые к 2029 году могут стать фактически запретительными. Поэтому Россия сосредотачивается на сотрудничестве с государствами, увеличивающими объемы потребления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений до 25% к 2030 году.
Президент России Владимир Путин рассказал о личной просьбе премьер-министра Индии Нарендры Моди увеличить объемы поставок российских минеральных удобрений на индийский рынок.