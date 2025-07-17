Россия к 2030 году решила увеличить долю на мировом рынке удобрений до 25%

Tекст: Дарья Григоренко

Сейчас Россия занимает второе место по объему производства минеральных удобрений в мире после Китая, но остается крупнейшим экспортером. Доля России на мировом рынке составляет порядка 18-20%, уточнил Гурьев, передает ТАСС.

Он отметил: «Мы сегодня второй в мире производитель минеральных удобрений после Китая, но самый крупный экспортер. Мы занимаем долю глобального рынка минеральных удобрений порядка 18-20%. План до 2030 года – нарастить эту долю до 25%». По его словам, производство удобрений в России к 2025 году вырастет до 65 млн тонн с рекордных 63 млн тонн годом ранее.

Гурьев подчеркнул, что за последние годы российская отрасль добилась серьезного роста во всех основных сегментах: азотном, фосфорном и калийном. Производство азотных удобрений за последние десять лет выросло в полтора раза, фосфорных – выросло на 6,6 млн тонн, что составляет почти 1,6-кратный рост, а калийных – увеличилось в 1,7 раза благодаря новым мощностям компании «Еврохим».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Гурьевым заявил, что ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.