Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым
Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в четверг работает в Кремле, у него не планируется крупных публичных мероприятий, указал Песков, передает ТАСС.
«Из открытого сегодня у президента будет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что Путину и Гурьеву есть о чем поговорить, и Гурьеву есть что рассказать президенту.
Другие же мероприятия и совещания будут непубличными.
В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.