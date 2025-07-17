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    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 13:03 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Кремле, у него не планируется крупных публичных мероприятий, указал Песков, передает ТАСС.

    «Из открытого сегодня у президента будет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире», – сказал представитель Кремля.

    Он отметил, что Путину и Гурьеву есть о чем поговорить, и Гурьеву есть что рассказать президенту.

    Другие же мероприятия и совещания будут непубличными.

    В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

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    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    16 июля 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшее металлургическое предприятие Урала, где ознакомился с работой и новейшими достижениями Магнитогорского металлургического комбината.

    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с производственными площадями и новейшими проектами предприятия, передает ТАСС. Особое внимание глава государства уделил достижениям комбината, подчеркнув его значимость для экономики региона и всей страны.

    Первым объектом, который осмотрел президент, стала коксовая батарея №12. Эта установка была запущена в 2024 году и признана самой мощной в России, ее годовая производительность составляет 2,5 млн тонн сухого кокса.

    Руководство ММК рассказало Путину о планах по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий. Президент отметил важность поддержки таких предприятий для промышленного роста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск.

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    16 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    «Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <…> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в детях заключается самое большое счастье и смысл жизни. По его словам, сейчас российские женщины становятся матерями впервые в возрасте 28-29 лет. «На второго, третьего ребенка зачастую просто не хватает сил», – отметил он, призвав молодые семьи не тянуть с рождением детей.

    Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

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    16 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».

    Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.

    В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

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    16 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Челябинской области

    Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.

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    16 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин прибыл в Магнитогорск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер.

    Глава государства посетит местные производственные предприятия, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин ознакомился с работой цеха коксования, который полностью вышел на проектную мощность.

    План поездки Путина предусматривает встречу с руководством комбината, а также отдельную беседу с главой Челябинской области Алексеем Текслером.

    Депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что визит Путина в Магнитогорск придаст динамики проектам по развитию высокотехнологического производства, обновлению городского облика и созданию инновационных образовательных экосистем.

    В феврале прошлого года Путин посетил Челябинск.

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    16 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным
    Пашинян назвал искренними и прозрачными отношения с Путиным
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что поддерживает открытые, искренние и прозрачные отношения с президентом России Владимиром Путиным и с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    По его словам, несмотря на то что некоторые российские телеканалы, по мнению армянской стороны, «пересекли все границы дозволенного», Армения не намерена прекращать их вещание, передает ТАСС.

    Пашинян отметил, что страна стремится к добрососедским отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении, и не ищет конфронтаций или конфликтов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить вещание российских телеканалов в стране.

    В начале июня Путин поздравил Пашиняна с 50-летием, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества между Россией и Арменией для стабильности на евразийском пространстве.

    Пашинян выразил уверенность в укреплении отношений Армении и России.

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    17 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    Галлоуэй назвал ошибкой ультиматум Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вызывает недоумение, российский президент Владимир Путин вряд ли примет подобное, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй.

    Трамп решил увеличить поставки американского оружия киевскому режиму, несмотря на то что недавно унизил их лидера публично, указал Галлоуэй, передает РИА «Новости».

    Это решение вызвало очередной раскол в администрации Трампа, которая до сих пор не оправилась после скандала вокруг дела Эпштейна. В правящей партии США сохраняется глубокий кризис.

    «Худшие люди на планете, такие как Борис Джонсон, у которого руки по локоть в крови, приветствовали решение Трампа наконец взяться за Россию. Но его ближайшие сторонники осудили ультиматум. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?» – отметил журналист.

    Напомним, Трамп пригрозил наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мировые цены на нефть легко восприняли такой ультиматум, и почему на рынке нет паники.

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    16 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат обратился к работникам металлургической отрасли с поздравлением по случаю предстоящего Дня металлурга.

    Путин отдельно отметил, что поздравляет не только присутствующих сотрудников, но и всех металлургов и вообще всех работников горно-металлургического комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником – с Днем металлурга», – сказал глава государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на предприятии.

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    16 июля 2025, 22:08 • Новости дня
    Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске

    Tекст: Вера Басилая

    В завершение поездки в Магнитогорск президент России Владимир Путин осмотрел крупнейший в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» на городском курорте «Притяжение».

    Президент России Владимир Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства ознакомился с макетом парка и лично осмотрел светомузыкальный фонтан под названием «Стальное сердце Родины», который является самым большим фонтаном такого типа в мире.

    Курорт «Притяжение» организован как мультифункциональное парковое пространство. Он включает в себя спортивные объекты, гостиницы, парковые зоны для отдыха, музейные площадки, развлекательные и деловые комплексы, а также благоустроенные пляжи и бульвары.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    16 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Путин: Планы по строительству аэропорта Магнитогорска будут выполнены

    Tекст: Дарья Григоренко

    На строительство нового аэропорта в Магнитогорске в бюджете уже предусмотрено 2,6 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

    «На строительство всех необходимых компонентов – взлетно-посадочной полосы и так далее – должно быть выделено 2 млрд 600 млн рублей. Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации. Я этим вопросом позанимаюсь, думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года», – заявил президент, передает ТАСС.

    Ранее президент России принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    17 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении изучения заявлений Трампа Кремлем

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль пока не дал комментариев по поводу последних заявлений президента США Дональда Трампа, продолжая анализировать их с целью последующей возможной реакции президента России Владимира Путина.

    Кремль продолжает изучать недавние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что комментировать данные высказывания будет только Владимир Путин, если сочтет это нужным.

    «Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает», – заявил Песков. Он не стал раскрывать детали анализа, отметив, что решение о публичной реакции остается исключительно за главой государства.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что, несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает новых соглашений.

    Трамп ранее назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    Сообщалось, что Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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