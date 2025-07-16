Путин встретился с губернатором Челябинской области

Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней

Tекст: Ирма Каплан

По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

«Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

На ваш взгляд На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это: жесткий ультиматум

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.