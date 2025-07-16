Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.11 комментариев
Путин встретился с губернатором Челябинской области
Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.