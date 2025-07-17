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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    27 комментариев
    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня

    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью

    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

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    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деде?

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

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    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    16 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Минобороны объявило о выходе к новому участку границы с Днепропетровской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заняли село Новохатское в ДНР, получив возможность выйти к участку границы республики с Днепропетровской областью, сообщили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения закрепились в населенном пункте и вытеснили украинских военных, благодаря чему российские силы получили выход к новому участку границы республики с Днепропетровской областью, передает РИА «Новости».

    После зачистки зданий и сооружений на территории села российские военнослужащие установили государственные флаги, инженерные группы приступили к разминированию как самого населенного пункта, так и прилегающей территории.

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают успешное наступление и улучшают свои тактические позиции на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, российские войска освободили Новохатское на западе ДНР. Накануне ВС России освободили Воскресенку и Петровку в ДНР.

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    16 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    Спикер Госдумы призвал главу Минстроя бросить курить

    Володин призвал главу Минстроя отказаться от курения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину по поводу его слов о курении.

    Во время выступления Файзуллин заявил, что после совещания с комитетом он «заодно покурить сходил» и обсудил все вопросы, передает ТАСС.

    Володин отметил, что обсуждение вопросов даже в курилке может быть полезным, однако подчеркнул, что курение – плохой пример для других. «Все привычки, которые чреваты, надо изживать. Самое тяжелое – бороться с собой», – сказал председатель Госдумы.

    Ранее в Госдуме предложили запретить курение на ходу.

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    16 июля 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшее металлургическое предприятие Урала, где ознакомился с работой и новейшими достижениями Магнитогорского металлургического комбината.

    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с производственными площадями и новейшими проектами предприятия, передает ТАСС. Особое внимание глава государства уделил достижениям комбината, подчеркнув его значимость для экономики региона и всей страны.

    Первым объектом, который осмотрел президент, стала коксовая батарея №12. Эта установка была запущена в 2024 году и признана самой мощной в России, ее годовая производительность составляет 2,5 млн тонн сухого кокса.

    Руководство ММК рассказало Путину о планах по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий. Президент отметил важность поддержки таких предприятий для промышленного роста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск.

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    16 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников

    Венгрия выступила за санкции ЕС против ответственных за гибель закарпатца

    Венгрия потребовала санкций ЕС против украинских военачальников
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД Венгрии призвал Евросоюз наказать трех украинских военных за организацию принудительного призыва, приведшего к гибели этнического венгра в Закарпатье.

    Венгерские власти предложили ввести санкции ЕС против трех военачальников Украины, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, отметив, что эти лица несут ответственность за гибель закарпатского венгра во время насильственного призыва в армию.

    Сийярто подчеркнул, что речь идет о сотрудниках Министерства обороны Украины и армейского командования, причастных к организации массовых облав и принудительных призывов на Украине. По его словам, такие действия уже признаны на международном уровне и приводят к человеческим жертвам.

    Министр заявил: «Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей, это уже международно признанный факт. В ходе принудительного призыва гибнут люди, погиб также венгр, и мы не допустим, чтобы все это осталось без последствий. Поэтому Европейский союз должен внести в санкционный список всех ответственных за этот принудительный призыв на Украине».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона настаивает на рассмотрении вопроса в органах Евросоюза и требует скорейших санкционных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломатический скандал разгорелся после гибели венгерского гражданина Йожефа Шебештьена при попытке его насильственного призыва в украинские вооруженные силы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины. Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

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    16 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    «Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <…> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в детях заключается самое большое счастье и смысл жизни. По его словам, сейчас российские женщины становятся матерями впервые в возрасте 28-29 лет. «На второго, третьего ребенка зачастую просто не хватает сил», – отметил он, призвав молодые семьи не тянуть с рождением детей.

    Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

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    16 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».

    Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.

    В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

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    17 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

    Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств. На Германию, которая высказалась против, ЕК начнет оказывать давление, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

    «Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

    Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

    Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

    Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

    Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.

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    16 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

    Tекст: Евгения Караваева

    Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, ранение получил мужчина в поселке Разумное.

    После взрыва беспилотника мужчина получил осколочные ранения шеи, спины и ноги. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В селе Бессоновка на территорию одного из предприятий были сброшены два взрывных устройства с беспилотника, после чего повреждены кровля и окна гаража. В Гора-Подоле Грайворонского округа от FPV-дрона пострадали кровля и забор в одном доме, а во втором повреждено ограждение.

    В селе Дунайка беспилотник сдетонировал во дворе домовладения, в результате чего пробита крыша летней кухни. В Шебекино детонация дрона привела к выбитым окнам, повреждению фасада, забора, надворной постройки и автомобиля в частном доме.

    В Новой Таволжанке легковой автомобиль был атакован FPV-дроном и получил повреждения. Кроме того, в трех частных домах посечены окна, фасады и надворная постройка. В селе Долгое Валуйского округа дрон повредил кровлю частного дома.

    Село Борисовка Волоконовского района также подверглось атаке дрона: повреждена линия газоснабжения, аварийные службы начнут ремонт после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе Белгородской области. В результате пострадали два человека.

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    16 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Челябинской области

    Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»

    Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина? Подробности

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    Этнические банды переполнили тюрьмы Швеции

    Впервые за десятилетия когда-то спокойная и мирная Швеция столкнулась с необычным для этой страны явлением – нехваткой следственных изоляторов, колоний и тюрем. Статистика показывает, что каждый десятый житель королевства имеет судимость. Как такое произошло, какие проблемы из-за этого испытывает страна – и причем здесь миграционный кризис? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деде?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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