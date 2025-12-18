Медведев назвал космос приоритетом научно-технологического развития России

Tекст: Катерина Туманова

«Наша страна остается великой космической державой. И это не фигура речи, это, собственно, действительно именно так. Но, тем не менее, весь мир развивается, поэтому мы тоже обязаны это делать. Дальнейшее освоение космоса остается приоритетом в стратегии научно-технологического развития нашей страны», – приводит слова Медведева ТАСС.

Зампред СБ России отметил, что стратегическое прогнозирование в сфере космических технологий и сервисов стало одной из центральных тем на заседании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Роскосмосе в сентябре испытали уникальные двигатели для межпланетных перелетов. В ноябре стало известно, что в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O.



