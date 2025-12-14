Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.0 комментариев
Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популяярности у зумеров
Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений, активно привлекая к себе молодую аудиторию мемами* и AI-видео.
Стоимость выступления народного артиста России Дмитрия Маликова на корпоративе выросла с полутора до четырех миллионов рублей к концу 2025 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. Еще в январе 2024 года артист брал значительно меньший гонорар. К настоящему моменту цена увеличилась более чем в два раза.
Также артист запланировал тур по городам России. Издание отмечает, что Маликов активно выкладывает в соцсетях ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также мемы* о себе. Благодаря подобному контенту певец существенно нарастил молодую аудиторию, что позволило ему повысить расценки.
«Зумерам нравится такой формат, поэтому спрос на выступления Маликова среди корпоративных клиентов растет», – сказано в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Бутман и Дмитрий Маликов дали задания участникам конкурса «Это у нас семейное». Дмитрий Маликов запустил на платформе VK Видео подкаст-шоу о классической музыке. Маликов и Антон Макарский рассказали о снижении своих доходов во время пандемии.
