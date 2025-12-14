  • Новость часаМинобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Песков: Голландец Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    14 декабря 2025, 23:10 • Новости дня

    Число погибших при нападении на пляже в Сиднее достигло 16 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя девочка входит в число 16 человек, погибших в результате нападения. По данным полиции, самому старшему погибшему, предположительно, 87 лет.

    «На месте происшествия погибли 14 человек, еще 42 человека, включая четырех детей, были доставлены в больницы Сиднея. Два человека – 10-летняя девочка и 40-летний мужчина – скончались в больнице», – пишет Sydney Mornind Herald.

    Полиция сообщила, что один из стрелявших, – 50-летний мужчина, был ранен и скончался на пляже. Другой атаковавший – 24-летний мужчина – получил критические ранения и был доставлен в больницу под охраной полиции.

    Пять человек остаются в критическом состоянии, остальные – в тяжелом, но стабильном. Двое полицейских, констебль и стажер-констебль, получили огнестрельные ранения. Их состояние остается тяжелым, но стабильным.

    Министр здравоохранения Райан Парк высоко оценил героизм медицинских работников и парамедиков, работающих на передовой.

    «Они проникли в так называемую «красную зону», когда среди них все еще находился живой преступник, и они проделали замечательную работу», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи. Прохожий обезвредил  одного вооруженного преступника во время нападения. Полиция установила личность одного из открывших стрельбу на пляже в Сиднее.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея.


    14 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (13)
    14 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Нетрезвые эстонские делегаты неприятно удивили Далай-ламу
    Нетрезвые эстонские делегаты неприятно удивили Далай-ламу
    @ IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Два представителя либеральной политическая партия «Эстония 200» и советник министра так увлеклись алкогольными возлияниями во время визита к Далай-ламе, что поразили принимающую сторону неприятным амбре и заставили сделать эстонцам замечание.

    «Визит эстонских депутатов в Индию оказался для некоторых очень приятным, а для других – крайне неловким. Первые принадлежали к партии «Эстонские 200» и были (в основном) пьяны. Остальные пытались как-то сдержаться человек. История деликатная. Никто из участников поездки не хочет говорить о ней под своими именами. Однако они описали это при условии, что газета Ohtuleht не будет публиковать, кто что сказал», – пишет таблоид Ohtuleht.

    Однако портал Err.ee не был связан обязательствами и сообщил, что Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, вместе с советником министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуна, выпили больше, чем следовало и 20 ноября отправились для встречи с тибетским правительством, включая Далай-ламу.

    Делегацию сопровождали восемь помощников, которые отметили пристрастие троицы к алкоголю, чего те и не отрицали, говорится в статье.

    «Как сообщается, организаторы мероприятия сказали эстонской делегации: «Мы понимаем, что частью вашей культуры является употребление большого количества алкоголя и курение, но вы должны понимать, что Далай-лама очень стар и не выносит запаха застоявшегося алкоголя и дыма. Не могли бы вы, пожалуйста, проявить вежливость и воздержаться от употребления алкоголя и курения в этот день?» – приводится обращение принимающей стороны к эстонским гостям.

    Члены организации Eesti 200 подтвердили получение сообщения. Рейнаас сказал, что воспринял его спокойно, отметив, что это просто протокол, объясняющий, как работает процедура.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Далай-лама XIV отметил летом 90-летний юбилей и пообещал прожить до 130 лет.


    Комментарии (26)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    @ Mark Baker/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жертвами стрельбы на пляже Бондай в Сиднее стали евреи, которые отмечали Хануку, сообщают израильские СМИ. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    Как пишет Ynet, два человека в черной одежде открыли огонь с моста по сотням членов еврейской общины, которые собрались на праздник «Ханука у моря», организованный движением «Хабад».

    Выстрелы длились несколько минут. Среди погибших – посланник «Хабада» Эли Шленгер и еврейский ребенок. Один из очевидцев инцидента Хаим Леви, который был на месте происшествия с семьей, рассказал: «Мы услышали взрывы, бросили всё и побежали. Охрана практически отсутствовала, полиции понадобилось пятнадцать минут, чтобы приехать».

    Жители еврейской общины заявили, что нападение не стало неожиданностью, поскольку, по их словам, уровень ненависти к ним в городе остается ненормально высоким. Израиль выразил резкую критику Австралии, заметив, что предупреждал о необходимости усилить меры безопасности, добавив: «Так и бывает, когда призывают к глобальной интифаде».

    Напомним, в воскресенье случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения.

    Комментарии (16)
    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (25)
    14 декабря 2025, 16:27 • Новости дня
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    Опубликовано видео крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
    @ t.me/shot

    Tекст: Ольга Иванова

    Крушение транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области попало на видеозапись.

    На кадрах видно, что воздушное судно распалось на две части еще до того, как столкнулось с землей, передает Telegram-канал SHOT.

    Экипаж, находящийся на борту, сумел направить самолет в сторону безлюдной зоны, чтобы предотвратить возможные разрушения и жертвы среди жителей ближайших населенных пунктов. Самолет рухнул далеко от жилых домов.

    Напомним, Ан-22 разбился в Ивановской области во вторник, на его борту находились семь членов экипажа. Его фрагменты нашли на воде Уводьского водохранилища.

    Возбуждено уголовное дело.


    Комментарии (9)
    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (6)
    14 декабря 2025, 06:27 • Новости дня
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, остановившее разрушительный вооруженный конфликт, подписали ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года в Париже. До этого оно было парафировано в американском Дейтоне, поэтому он известно Дейтонское соглашение, однако панацеей от всех бед и противоречий оно не стало, пишет глава МИД России Сергей Лавров.

    «Дейтон стал итогом как кропотливых посреднических усилий международного сообщества, так и трудных, волевых компромиссов лидеров конфликтовавших сторон. Пойдя на серьезные уступки, они получили взамен несравнимо большее – мир и надежду на благополучное будущее. Именно в таком подходе, который предполагает необходимость достижения взаимоприемлемых консенсусных развязок, заключается «дух Дейтона», – говорится в статье Лаврова для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

    Министр напомнил, что Россия, засвидетельствовала подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и тем стала одним из его международных гарантов, призванных отстаивать дейтонские постулаты. Однако западные покровители Приштины игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.

    «Признав односторонне провозглашенную «независимость» края, они продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской «армии». Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах», – отметил Лавров.

    Глава МИД России призвал стороны боснийского урегулирования следовать принципам Дейтонского соглашения ради процветания граждан и надежной безопасности на Балканах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию, позднее Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила  расследование против Додика.

    Высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    Комментарии (11)
    14 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    Комментарии (12)
    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (14)
    14 декабря 2025, 14:28 • Новости дня
    Визит президента Польши в Латвию обернулся автомобильным скандалом

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Латвию президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала из-за того, что его встретили на грязной BMW, что вызвало ироничные комментарии местных политиков.

    Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию сопровождался скандалом, так как ему подали грязную машину, пишет Telegram-канале «Осташко News». По данным канала, латвийская сторона объяснила это тем, что в Риге шел дождь, а в аэропорту отсутствует автомойка.

    Глава латышской партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс прокомментировал ситуацию с иронией. По его словам, «долги Латвии достигли такой степени, что на встречу с президентом Польши выделили лишь потрепанную BMW».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отказался от поездки на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Встреча президентов пройдет в Варшаве.

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    Песков: Рютте не понимает истинных ужасов войны
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о необходимости европейцам готовиться к войне, аналогичной тем, которые пережили их деды.

    По словам Пескова, такие заявления безответственны, и сам Рютте «просто не понимает, о чем он говорит», передает РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину также напомнил, что Рютте долгое время жил в Голландии, где люди слышали про военную оккупацию только из рассказов старшего поколения. Он отметил, что голландцы вспоминают о разбитых во время войны окнах как о тяжелом опыте и до сих пор хранят неприязнь к немцам за этот дискомфорт.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что у жителей Нидерландов нет представления об истинных ужасах войны, с которыми сталкивались многие народы Европы в середине ХХ века.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте выступил в Берлине с призывом к союзникам увеличить расходы на оборону из-за растущей угрозы российского военного вмешательства. Кроме того, Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Комментарии (14)
    14 декабря 2025, 11:39 • Новости дня
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений, активно привлекая к себе молодую аудиторию мемами и AI-видео.

    Стоимость выступления народного артиста России Дмитрия Маликова на корпоративе выросла с полутора до четырех миллионов рублей к концу 2025 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. Еще в январе 2024 года артист брал значительно меньший гонорар. К настоящему моменту цена увеличилась более чем в два раза.

    Также артист запланировал тур по городам России. Издание отмечает, что Маликов активно выкладывает в соцсетях ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также мемы о себе. Благодаря подобному контенту певец существенно нарастил молодую аудиторию, что позволило ему повысить расценки.

    «Зумерам нравится такой формат, поэтому спрос на выступления Маликова среди корпоративных клиентов растет», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Бутман и Дмитрий Маликов дали задания участникам конкурса «Это у нас семейное». Дмитрий Маликов запустил на платформе VK Видео подкаст-шоу о классической музыке. Маликов и Антон Макарский рассказали о снижении своих доходов во время пандемии.

    Комментарии (8)
    14 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал из-за попыток депутатов партии АдГ неоднократно запрашивать у правительства сведения о военных маршрутах поставок вооружений для Украины, пишет The New York Tomes.

    Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всё чаще требуют от властей раскрытия секретной информации, связанной с национальной безопасностью, пишет The New York Times. Один из депутатов настаивал на обнародовании маршрутов доставки военной помощи на Украину, другой – выяснял, не передавала ли Германия Киеву системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели в России. Ещё один интересовался, использует ли немецкая армия дроны для патрулирования восточной границы.

    По данным издания, за последние пять лет АдГ направила более 7 тыс. таких запросов. Оппоненты партии считают, что публикация подобных сведений может быть полезна для российского военного планирования. В то же время представители АдГ отрицают связи с Россией и заявляют, что действия обусловлены функциями оппозиции и желанием улучшить вопросы внутренней и внешней безопасности Германии.

    Скандал достиг апогея после заявлений Георга Майера, министра внутренних дел земли Тюрингия, сочтя вопросы АдГ подозрительно схожими с российской позицией, хотя доказательства иностранного влияния он не представил. На фоне этого политического шума коллеги из других партий и журналисты начали анализировать тысячи парламентских запросов партии, а отдельные списки вопросов просочились в прессу. В итоге выяснилось, что во многих случаях обращения не приводили к огласке чувствительной информации, а часть вопросов касалась гражданских или малозначимых инцидентов.

    Руководители АдГ обвиняют оппонентов в политизации темы, называя подозрения «надуманными». Официальный представитель партии Беатрикс фон Шторх подчеркнула: «Наши вопросы направлены на то, чтобы выявить проблемы, критиковать правительство и предлагать собственные решения». Критики же по-прежнему считают, что близость АдГ к России ставит под дополнительное сомнение истинные мотивы партии и может повлиять на национальную безопасность Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции отменили встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была пройти в Париже. Будущие европейские лидеры переняли антироссийский курс у своих предшественников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Британию, Францию и Германию в саботаже переговорного процесса по Украине.

    Комментарии (7)
    Главное
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    Bloomberg сообщил о европейских страхах из-за плана США по Украине
    Восточные страны ЕС начали работу над укреплением обороны
    Нетрезвые эстонские делегаты неприятно удивили Далай-ламу
    Поезда изменили маршруты после схода вагонов в Пензенской области
    Маликов увеличил стоимость выступлений из-за популярности у зумеров

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации