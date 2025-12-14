Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Число погибших при нападении на пляже в Сиднее достигло 16 человек
Десятилетняя девочка входит в число 16 человек, погибших в результате нападения. По данным полиции, самому старшему погибшему, предположительно, 87 лет.
«На месте происшествия погибли 14 человек, еще 42 человека, включая четырех детей, были доставлены в больницы Сиднея. Два человека – 10-летняя девочка и 40-летний мужчина – скончались в больнице», – пишет Sydney Mornind Herald.
Полиция сообщила, что один из стрелявших, – 50-летний мужчина, был ранен и скончался на пляже. Другой атаковавший – 24-летний мужчина – получил критические ранения и был доставлен в больницу под охраной полиции.
Пять человек остаются в критическом состоянии, остальные – в тяжелом, но стабильном. Двое полицейских, констебль и стажер-констебль, получили огнестрельные ранения. Их состояние остается тяжелым, но стабильным.
Министр здравоохранения Райан Парк высоко оценил героизм медицинских работников и парамедиков, работающих на передовой.
«Они проникли в так называемую «красную зону», когда среди них все еще находился живой преступник, и они проделали замечательную работу», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи. Прохожий обезвредил одного вооруженного преступника во время нападения. Полиция установила личность одного из открывших стрельбу на пляже в Сиднее.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея.