Каллас объяснила неудавшуюся попытку глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом
Видеоконференция между главами внешнеполитических ведомств Евросоюза и специальными посланниками президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, не состоялась из-за неполадок связи, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, участники переговоров практически не смогли ничего обсудить, так как технические проблемы оборвали соединение, передает ТАСС.
«Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака», – сказала Каллас.
Напомним, в Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине.
Накануне американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине.
Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе.