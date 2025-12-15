  • Новость часаЭксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ расширен до 12 регионов
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    15 декабря 2025, 19:44 • Новости дня

    Каллас объяснила неудавшуюся попытку глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

    Каллас заявила о «сбое связи» при попытке глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

    Каллас объяснила неудавшуюся попытку глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеоконференция между главами внешнеполитических ведомств Евросоюза и специальными посланниками президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, не состоялась из-за неполадок связи, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, участники переговоров практически не смогли ничего обсудить, так как технические проблемы оборвали соединение, передает ТАСС.

    «Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака», – сказала Каллас.

    Напомним, в Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине.

    Накануне американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине.

    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе.

    15 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    15 декабря 2025, 14:16 • Новости дня
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    @ Ruphotog (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе впервые были введены санкции против гражданина США, которого обвинили в участии в «прокремлевских информационных операциях» в интернете.

    Совет ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку России в интернете, передает ТАСС.

    Санкции введены против бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В 2016 году он попросил политического убежища в России.

    В опубликованном постановлении Совета ЕС говорится, что Дуган публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете. Документ также содержит указание на то, что Дуган в данный момент имеет двойное гражданство – американское и российское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести ограничения на транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров.

    Еврокомиссия сообщала, что подготовит предложение о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть в начале 2026 года.

    15 декабря 2025, 09:58 • Новости дня
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР

    Tекст: Вера Басилая

    Франция предложила отложить запланированное на декабрь голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, настаивая на дополнительных гарантиях для европейских фермеров, сообщает Politico.

    Правительство Франции предложило отложить декабрьские сроки голосования по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР, передает Politico.

    Сообщается, что Париж требует дополнительных защитных мер для европейского агросектора перед одобрением пакта, переговоры по которому продолжаются уже более 25 лет. Финальный этап соглашения предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что затронет более 700 млн человек.

    Дания, председательствующая в Совете ЕС, настаивает на проведении голосования в срок, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогла подписать договор в Бразилии 20 декабря. Однако ряд стран опасается, что перенос голосования может затянуть процесс и усилить оппозицию в Европарламенте, особенно когда председательство в МЕРКОСУР перейдет от Бразилии к скептическому Парагваю.

    Германия, Швеция и Испания поддерживают соглашение, считая, что интересы фермеров защищены предложенными добавочными барьерами на импорт говядины и птицы из Латинской Америки. Однако Франция настаивает, что соответствующие защитные механизмы «все еще не завершены и должны быть доработаны и внедрены надлежащим образом».

    На текущей неделе должны пройти переговоры между странами ЕС, а также планируется масштабная фермерская акция в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась комментировать ситуацию.

    СМИ писали, что Европейский союз вступает в ключевую неделю, когда должен продемонстрировать политическую самостоятельность и способность принимать важные решения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России.

    15 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе намерены ограничить транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу ЕС.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила о планах ЕС внести в черный список 40 танкеров, которые, по данным Брюсселя, перевозят российскую нефть, передает ТАСС. По словам Каллас, в черный список будут внесены «также те, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы».

    Инициатива обсуждается на встрече глав МИД ЕС и связана с новыми санкциями против России. Такой шаг предпринимается впервые с начала спецоперации на Украине: Евросоюз расширяет черный список для российских судов вне рамок принятия нового крупного санкционного пакета.

    Ранее дипломаты Евросоюза одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, которые, по их мнению, связаны с перевозкой нефти из России. В список также вошли около десяти человек, среди которых есть иностранцы.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    15 декабря 2025, 02:23 • Новости дня
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и глава итальянской правоконсервативная партия «Лига» Маттео Сальвини резко раскритиковал Евросоюз, который мешает дипломатическому решению украинской проблемы.

    «Европа и раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у [президента Франции Эммануэля] Макрона, [британского премьера Кира] Стармера и других лидеров проблемы внутри собственных стран, и им приходится выносить на первый план французские или британские проблемы. Однако мы не воюем с Россией, я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией», – приводит слова Сальвини агентство Askanews.

    Политик напомнил: когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец папа Лев, – лучший путь.

    «Поэтому давайте позволим [президента США Дональду] Трампу, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому и [российскому лидеру Владимиру] Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», – призвал Сальвини европейских коллег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня. Таяни также заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини сообщил о готовности бизнеса страны вернуться в Россию.

    15 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Армении в период проведения парламентских выборов, уделяя особое внимание вопросам противодействия иностранному влиянию. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о намерении обсудить варианты поддержки Армении во время грядущих парламентских выборов, передает Telegram-канал Баграмян 26.

    Каллас подчеркнула, что в ближайшем будущем в Армении пройдут выборы, и ЕС рассматривает возможность оказания помощи. По ее словам, армянская сторона запросила поддержку, аналогичную той, которую ранее получила Молдавия. Особое внимание в рамках предлагаемой помощи будет уделено противодействию иностранному зловредному влиянию на выборный процесс.

    Ранее Каллас сообщила, что власти Евросоюза намерены внести в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, чтобы ограничить транспортировку российской нефти. Евросоюз столкнулся с серьезными трудностями при согласовании экспроприации российских активов для передачи средств Украине.

    14 декабря 2025, 22:40 • Новости дня
    Фицо назвал Украину «черной дырой»

    Фицо назвал Украину дорогостоящей «черной дырой» для Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в соцсети о сути Украины, которая стала для Евросоюза дорогостоящей бездонной бочкой, поглощающей деньги и угрожающей будущему объединения стран.

    «Украина – это чёрная дыра, которая обходится в миллиарды евро, нарушает рациональное экономическое мышление и ставит под угрозу устойчивое будущее ЕС», – написал он в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Премьер Словакии также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами. Фицо отметил, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    15 декабря 2025, 05:12 • Новости дня
    Reuters узнало о готовности Зеленского отказаться от членства Украины в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в военный альянс НАТО после пятичасовых переговоров с представителями США в Берлине.

    Советник Зеленского Дмитрий Литвин сказал, что тот прокомментирует переговоры в понедельник, как только они завершатся, передает Reuters.

    «Переговоры продолжались более пяти часов и завершились на сегодня соглашением о возобновлении завтра утром», – сообщил Литвин журналистам в чате.

    По данным агентства, накануне переговоров Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Этот шаг знаменует собой важный сдвиг для Украины, которая боролась за вступление в НАТО в качестве защиты от нападений России и включила это стремление в свою конституцию.

    Это также отвечает одной из военных целей России.

    Переговоры вел канцлер Германии Фридрих Мерц, который, по словам источника, сделал несколько кратких замечаний, прежде чем покинуть переговоры. Другие европейские лидеры должны прибыть в Германию для переговоров в понедельник.

    «С самого начала желанием Украины было вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это. Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, подобные статье 5 для нас со стороны США, и гарантии безопасности со стороны европейских коллег, а также других стран – Канады, Японии – это возможность предотвратить еще одно российское вторжение. И это уже компромисс с нашей стороны», – сказал журналистам Зеленский, добавив, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    15 декабря 2025, 14:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал попытки изъять активы России посягательством на систему резервов США

    Дмитриев: Изъятие активов России станет посягательством на систему резервов США

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки клептократов Евросоюза задействовать российские резервы являются угрозой международной системе резервов, созданной США, и нарушением фундаментальных имущественных прав, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Использование российских активов странами Евросоюза рассматривается как посягательство на международную систему резервов, учрежденную Соединенными Штатами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    Дмитриев подчеркнул, что такие действия клептократов ЕС представляют собой «жестокое посягательство на права собственности и систему международных резервов».

    Глава РФПИ отметил, что речь идет не только о нарушении российских интересов, но и о потенциальной угрозе всей финансовой структуре, поддерживаемой США.

    Ранее Дмитриев выразил уверенность в победе Банка России над Euroclear по делу о возврате активов.

    Исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    15 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Каллас признала, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, передает ТАСС.

    По ее словам, в условиях, когда членство в НАТО больше не обсуждается, ответственность за обеспечение безопасности Украины ложится на Евросоюз.

    Она отметила, что ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не «какую-нибудь бумагу».

    Каллас считает, что гарантиями безопасности Киеву должны стать реальные войска и военные возможности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе по итогам пятичасовых переговоров в Берлине по мирному плану из 20 пунктов.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности со стороны США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.


    15 декабря 2025, 16:56 • Новости дня
    Вулин: ЕС готовится к войне с Россией

    Бывший вице-премьер Сербии заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Вулин: ЕС готовится к войне с Россией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз ведет подготовку к войне с Россией и старается вовлечь в этот процесс Сербию, которой настойчиво предлагают выбрать сторону, заявил экс-вице-премьер Сербии и бывший глава Агентства безопасности Александар Вулин.

    Вулин, комментируя слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что Сербии «пришло время выбрать сторону», заявил, что Брюссель подталкивает Белград к участию в конфликте, к которому страна не имеет отношения, передает ТАСС.

    «Марта Кос считает, что если она может влиять на выбор членов правительства Сербии или на требования демонстрантов в Сербии, то может повлиять и на сербов, чтобы они стали вероломными, как Черногория, и послушными, как Албания, и потому посылает нам сигнал, что пришло время выбрать сторону в войне, в которой мы не участвуем», – сказал Вулин. По его словам, Евросоюз заинтересован, чтобы в возможной войне с Россией жертвы несли другие народы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и назвал их действия попыткой втянуть всю Европу в войну с Россией.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией.

    15 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Лавров: Европа использует конфликт на Украине, чтобы ставить палки в колеса США

    Лавров заявил об использовании Европой конфликта на Украине для самоутверждения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран используют конфликт на Украине для собственных целей.

    Он отметил, что Европа стремится самоутвердиться и создает препятствия для США, а также для всех сторонников справедливого урегулирования кризиса, передает ТАСС.

    «В Европе используют украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, чтобы вставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования», – подчеркнул Лавров в своем комментарии телеканалу «Россия-24».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине.

    15 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    ЕК собралась ввести полный запрет на нефть из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

    По его словам, Еврокомиссия планирует в начале 2026 года предложить всем странам Евросоюза полностью прекратить закупки российской нефти, передает ТАСС. Йергенсен добавил, что соответствующая инициатива будет внесена на обсуждение в ближайшие год-полтора.

    Йергенсен уточнил: «В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС».

    В настоящее время прямые поставки российской нефти по морским маршрутам запрещены в ЕС с 2023 года. Однако определенные объемы продолжают поступать по трубопроводам, в первую очередь в Венгрию и другие государства Центральной Европы.

    Венгрия отказалась поддержать призыв Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Евросоюз пытался запретить ему проводить встречи с представителями России и Белоруссии.

    Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих нефть из России.

    15 декабря 2025, 14:33 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против 142-го батальона радиоэлектронной борьбы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз включил 142-й батальон радиоэлектронной борьбы, базирующийся в Калининградской области, в новый санкционный список, отметив его роль в подавлении GPS-сигналов в странах Балтии.

    Евросоюз принял решение включить 142-й батальон радиоэлектронной борьбы войск России, который базируется в Калининградской области, в очередной санкционный пакет, передает ТАСС.

    В официальном документе Евросоюза говорится, что данное военное подразделение не только выполняет функции по обеспечению безопасности и обороне соответствующего российского региона, но также якобы занимается глушением GPS-сигналов. В первую очередь, как отмечается, ограничения могут быть связаны с воздействием на навигационные системы Балтийских стран.

    Эта мера введена в рамках 19-го санкционного пакета, принятого Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе впервые ввели санкции против гражданина США за участие в «прокремлевских информационных операциях» в интернете.

    Евросоюз собирается ограничить транспортировку российской нефти, включив в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников.

    Еврокомиссия в начале 2026 года планирует выступить с предложением о запрете покупки российской нефти странами ЕС.

    Также в Евросоюзе определили новые основания для введения будущих санкций против Белоруссии за действия, которые угрожают демократии в странах ЕС.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации