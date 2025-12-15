Каллас объяснила неудавшуюся попытку глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

Каллас заявила о «сбое связи» при попытке глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, участники переговоров практически не смогли ничего обсудить, так как технические проблемы оборвали соединение, передает ТАСС.

«Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака», – сказала Каллас.

Напомним, в Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине.

Накануне американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине.

Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе.