Bloomberg: ЕС вступает в решающую неделю по помощи Киеву и сделке с Mercosur
Европейский союз вступает в ключевую неделю, в ходе которой должен показать, что способен принимать самостоятельные и решительные решения, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, на повестке – два важных дедлайна: обеспечение финансирования для поддержки Украины в условиях прекращения американской помощи и заключение торгового соглашения с южноамериканским блоком Mercosur для диверсификации поставок и укрепления экономических связей вне зависимости от США.
Любой провал по одному из этих направлений, считают дипломаты, серьезно подорвет доверие к ЕС и будет как нельзя кстати для президента США Дональда Трампа, который постоянно подчеркивает, что Европа «слаба». Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил: «Если Европа хочет быть настоящим геополитическим игроком, она должна подкреплять сильные слова решительными действиями». В эти дни от ЕС ждут доказательств способности не только формулировать амбициозные лозунги, но и реализовывать их.
Не менее важным испытанием для Европы станет создание крупнейшего в истории ЕС соглашения о свободной торговле с объединением Mercosur (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай), благодаря которому появится единый рынок для 780 млн потребителей. Однако Франция выступает за перенос финального соглашения минимум на январь из-за протестных настроений среди фермеров, что может сорвать сделку вовсе, если не завершить договор в сроки.
Трамп в своей стратегии нацбезопасности подверг резкой критике европейскую политику, поставив под сомнение надежность ЕС как союзника в НАТО и заявив о намерении поддерживать «сопротивление» на континенте. В этих условиях Европа вынуждена решать, способна ли она следовать самостоятельным курсом и говорить на равных с мировыми державами. По мнению дипломатов, исход решений по Украине и торговому соглашению определит, действительно ли ЕС готов к самостоятельной роли в мировой политике.
Ранее Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times писала, что глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников. Власти Нидерландов решили выделить Украине 700 млн евро военной помощи.