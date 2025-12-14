Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.2 комментария
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров по Украине
Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине, сообщило Associated Press.
Как пишет AP, представители президента США Дональда Трампа – специальный посланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер – были замечены в центре города утром в воскресенье.
Владимир Зеленский в субботу вечером подтвердил, что представители Украины, США и Европы проведут в ближайшие дни серию встреч в Берлине. «Самое важное – я встречусь с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, с многими лидерами, для обсуждения основы мира – политического соглашения по окончанию войны», – заявил Зеленский.
По данным AP, дискуссии осложняются глубинными разногласиями: речь идет о статусе восточной части Донецкой области, находящейся под контролем российских сил, и о предоставлении Украине гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что нынешний шанс существенный и имеет значение для каждого украинского города, а также для достойного мира и гарантий того, что Россия не вернется на Украину с «третьим вторжением».
Накануне WSJ сообщила, что Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.
Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.