WSJ: Уиткофф проведет переговоры с Макроном, Стармером и Зеленским
Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.
Как передает The Wall Street Journal, спецпосланник США Стивен Уиткофф прибудет в Берлин для переговоров с представителями Великобритании, Франции, Германии и президентом Владимиром Зеленским.
Переговоры запланированы на воскресенье и понедельник, участие в них подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники.
По информации WSJ, миссия Уиткоффа направлена на преодоление разногласий между Киевом и Вашингтоном по возможным условиям мирной сделки по Украине, эта инициатива стала ответом на рассогласованность позиций сторон.
Ранее европейские лидеры рассматривали возможность встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом для обсуждения предложения по американо-европейскому мирному плану, однако в итоге к переговорам был приглашен спецпредставитель администрации Джо Байдена.
Трамп ранее подчеркивал, что представители США будут участвовать в подобных встречах только при гарантии высокой результативности диалога.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус ранее сообщил, что канцлер Германии проведет 15 декабря в Берлине отдельную встречу с Владимиром Зеленским, после которой к ним присоединятся советники и лидеры ряда стран ЕС и НАТО. Кроме того, по данным газеты Bild, в повестке дня обозначены переговоры в составе «евротройки»: Германия, Великобритания, Франция.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.
Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.
Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.