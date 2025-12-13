WSJ: Уиткофф проведет переговоры с Макроном, Стармером и Зеленским

Tекст: Денис Тельманов

Как передает The Wall Street Journal, спецпосланник США Стивен Уиткофф прибудет в Берлин для переговоров с представителями Великобритании, Франции, Германии и президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры запланированы на воскресенье и понедельник, участие в них подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники.

По информации WSJ, миссия Уиткоффа направлена на преодоление разногласий между Киевом и Вашингтоном по возможным условиям мирной сделки по Украине, эта инициатива стала ответом на рассогласованность позиций сторон.

Ранее европейские лидеры рассматривали возможность встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом для обсуждения предложения по американо-европейскому мирному плану, однако в итоге к переговорам был приглашен спецпредставитель администрации Джо Байдена.

Трамп ранее подчеркивал, что представители США будут участвовать в подобных встречах только при гарантии высокой результативности диалога.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус ранее сообщил, что канцлер Германии проведет 15 декабря в Берлине отдельную встречу с Владимиром Зеленским, после которой к ним присоединятся советники и лидеры ряда стран ЕС и НАТО. Кроме того, по данным газеты Bild, в повестке дня обозначены переговоры в составе «евротройки»: Германия, Великобритания, Франция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.

Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.

Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.