Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва не видела обновленного после переговоров США с Киевом варианта американского мирного плана, передает ТАСС.

Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил журналистам, что «откорректированных версий американских проектов мы не видели». По его словам, многое из содержания этих документов Москве может не понравиться, когда они будут предоставлены.

Ушаков отдельно подчеркнул, что американская сторона согласует свои инициативы не только с европейскими партнерами, но и с украинской стороной, после чего результаты обсуждений должны быть представлены российской стороне. Он также добавил, что пока идет активный мозговой штурм среди инициаторов плана, но документов Москве на текущий момент не передавали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина намерена предложить Соединенным Штатам создать свободную экономическую зону в Донбассе для привлечения американских инвесторов.

Владимир Зеленский допустил возможность создания для Украины аналога «плана Маршалла» и подписание соглашений с США о восстановлении страны и гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по мирному плану по урегулированию конфликта на Украине.