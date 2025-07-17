США не исключили введения пошлин на российский палладий

Tекст: Антон Антонов

«Президент говорил не обязательно именно об этой конкретной ситуации, но в целом о необходимости вернуть критически важные цепочки поставок на территорию США для целей национальной безопасности, ускорить разрешительные процедуры и использовать тарифы для защиты нацбезопасности», – приводит слова Ригаса РИА «Новости».

Ригас отметил, что рассматриваемый вопрос с российским палладием, вероятно, касается национальной безопасности США и может предполагать введение пошлин, если поставки негативно влияют на возможности получения ресурсов, связанных с обороной.

По его словам, Вашингтон готов рассматривать многофакторный подход, в котором пошлины на российский палладий могут быть одной из мер, но конкретных шагов он не назвал.

На этих же слушаниях сенатор Стив Дэйнс сказал, что российские поставки палладия якобы привели к падению цен на рынке. По его мнению, это стало причиной сокращения около 700 рабочих мест в штате Монтана, где ведется добыча палладия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цена палладия на Чикагской товарной бирже превысила 1,3 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2023 года. За последние три месяца стоимость металла выросла почти на 45%.