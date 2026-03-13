  • Новость часаМакрон высказался о смягчение Соединенными Штатами антироссийских санкций
    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    РИА «Новости»: Румыния и Украина обсудили Приднестровье без Молдавии
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    Посол Беляев: У Швеции нет претензий к экипажу задержанного танкера Sea Owl I
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    Подтверждена гибель экипажа «летающего танкера» США KC-135 в Ираке
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня

    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Tекст: Вера Басилая

    Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».

    Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

    Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

    «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.

    13 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание защите и эвакуации российских сотрудников, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

    «Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

    До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.

    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планы по началу сопровождения танкеров через Ормузский пролив ВМС США могут реализовать к концу месяца, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на суда.

    ВМС США пока не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, пишет TWZ.

    Министр энергетики США Крис Райт заявил CNBC, что миссия по эскорту состоится относительно скоро, но сейчас военные силы сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и связанных с ними производственных объектов. По его словам, сопровождение танкеров может начаться к концу месяца.

    Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал продолжать держать пролив закрытым для судоходства, отказавшись от переговоров с другими странами о прекращении атак. На этом фоне рынки выражают обеспокоенность, а аналитики не исключают необходимости наземной операции для полного открытия пролива.

    Тем временем, Иран продолжает атаковать коммерческие суда в регионе. В акватории Ирака были подожжены два танкера, один из которых принадлежит американской компании. Ирак временно приостановил работу своих нефтяных портов после нападения. По данным компании Ambrey, оба судна подверглись атаке, один человек погиб, а 38 были спасены.

    По заявлению КСИР, танкер Safesea Vishnu был атакован после неоднократных предупреждений. Также был поврежден контейнеровоз под флагом Японии в Персидском заливе, а еще одно судно пострадало вблизи побережья ОАЭ.

    Постоянные атаки вызвали скачок цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Международное энергетическое агентство объявило о крупнейшем в истории высвобождении стратегических резервов топлива. Правительство Дании призвало граждан снизить потребление ископаемого топлива.

    Президент США Дональд Трамп заверил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия, несмотря на экономические риски. По оценке Reuters, за первые шесть дней войны США потратили не менее 11,3 млрд долларов.

    Израиль подтвердил удары по ядерным объектам Ирана, в том числе по комплексу Талеган под Тегераном, а также по другим объектам и фигурантам ракетной программы. В ответ Хезболла нанесла массированные удары по Израилю, выпустив около 200 ракет и 20 беспилотников из Ливана.

    По данным Reuters, несмотря на массированные удары, руководство Ирана сохраняет контроль над страной и не собирается сдаваться, а Хаменеи призвал к дальнейшему противостоянию американским военным базам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Ирака. Два нефтяных танкера попали под обстрел в том же районе. Разведка США получила данные о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    13 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Tекст: Мария Иванова

    С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS, американская пусковая установка РСЗО MLRS и две боевые машины чешской РСЗО Vampire, перечислили в Минобороны.

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотников, 651 ЗРК, 28 216 танков и других бронемашин, 1687 боевых машин РСЗО, 33 821 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 635 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    На этой неделе ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    Кроме того, они поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    13 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

    Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    13 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    NYT: Украина хочет обучать ИИ на видео с дронов для автонаведения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование намерено предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер беспилотных летательных аппаратов ради повышения эффективности ударов, сообщают американские СМИ.

    Этот шаг призван усовершенствовать технологии автоматического наведения на цели, пишет New York Times.

    В рамках программы планируется открыть для компаний доступ к миллионам видео с дронов.

    Глава украинского минобороны Михаил Федоров заявил, что киевский режим желает превзойти Россию «в каждом технологическом цикле», и ИИ должен стать одной из ключевых арен в этом соревновании.

    Полученные данные уже используются для обучения внутренней боевой системы Delta, а управлением массивами видео займется специальный инновационный центр.

    На кадрах запечатлены атаки на технику и людей, что позволяет тренировать нейросети для самостоятельного распознавания объектов. Это вызывает тревогу у правозащитников, в частности, Международный комитет Красного Креста выступает против бесконтрольного применения летального оружия без участия человека.

    Эксперты отмечают, что сейчас девять из десяти ударов дронами срываются из-за работы средств радиоэлектронной борьбы или потери сигнала. Внедрение автономных систем позволит беспилотникам атаковать цели без необходимости поддерживать связь с оператором.

    В 2025 году американская компания Auterion планировала отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом.

    В 2024 году Пентагон использовал украинский конфликт как лабораторию для тестирования алгоритмов обнаружения целей Project Maven.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    13 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Подтверждена гибель всего экипажа американского «летающего танкера» KC-135 в Ираке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа, сообщили в ВС США.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило гибель всех шести членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135, сообщает ТАСС. По данным командования, самолет потерпел крушение на западе Ирака 12 марта во время выполнения полета над дружественным воздушным пространством.

    В заявлении, опубликованном CENTCOM в социальных сетях, говорится: «Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции 'Эпическая ярость'».

    Ранее власти США подтверждали гибель четырех членов экипажа разбившегося в Ираке заправщика.

    Напомним, американский военный самолет-заправщик разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Второй участник столкновения совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

