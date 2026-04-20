Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу на выборах в Болгарии
Политическое объединение «Прогрессивная Болгария» уверенно выигрывает восьмые с 2021 года парламентские выборы, набирая 44% голосов избирателей.
Румен Радев обеспечил своей партии 135 из 240 мест в парламенте, передает Bloomberg.
Политик выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.
Он покинул пост президента в январе ради участия в избирательной кампании.
«Прогрессивная Болгария побеждает безоговорочно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом и, наконец, морали», – заявил 62-летний Румен Радев журналистам.
Конкуренты победителя значительно отстали. Проевропейский альянс занял второе место с 14 процентами голосов, а партия бывшего премьера Бойко Борисова оказалась третьей. Явка составила около 50%, что заметно превышает показатели прошлых выборов, при этом социалисты впервые покинули парламент.
Новый лидер планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности европейской промышленности и обеспечении поставок дешевых энергоносителей. Радев также отметил, что Европе сейчас необходимо критическое мышление и прагматичные действия. Для реализации инициативы по обновлению судебного совета новому премьеру потребуется поддержка 160 депутатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Румен Радев объявил об уходе с поста президента ради участия в парламентских выборах.
Политическое объединение бывшего главы государства уверенно опередило конкурентов по итогам голосования.
Президент Сербии Александр Вучич поздравил политика с успехом на выборах.