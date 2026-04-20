Лукашенко нашел в США достаточно «дури»

Лукашенко нашел в США много положительного и достаточно «дури»

Tекст: Вера Басилая

В интервью телеканалу RT президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии в США как положительных аспектов, так и значительного количества ошибок и нелепых решений. Он подчеркнул, что голосовал против распада Советского Союза, отметив, что реформы в стране действительно были необходимы, но ошибок было предостаточно.

«Как сейчас в Америке: много положительного, но дури тоже хватает», – заявил Лукашенко в ходе беседы.

По словам белорусского лидера, ситуация в США напоминает ему некоторые проблемы, с которыми сталкивался Советский Союз, когда требовались реформы и изменения, но одновременно имели место нелепые решения и непродуманные шаги.

Ранее Лукашенко заявил, что у него нет желания посещать США и жать руку президенту Дональду Трампу.

