  • Новость часаЦены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    @ AP/ТАСС

    20 апреля 2026, 08:42 Мнение

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Алексей Вагин Алексей Вагин

    политолог, преподаватель НИУ ВШЭ

    Россия сгладит мировой продовольственный шок
    Эсминец США открыл огонь по иранскому торговому судну
    Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону

    Очень странные дела происходят в НАТО. Трамп снова поставил под вопрос саму логику союзнической дисциплины, пригрозив наказать страны альянса за отказ идти за Вашингтоном в иранском кризисе. Британия и Франция отказались участвовать в американской блокаде иранских портов, Турция заговорила о необходимости «перезагрузить» отношения альянса с Трампом и готовиться к меньшему участию США, а канцлер Германии Фридрих Мерц несколькими днями ранее публично признал, что не хотел бы раскола НАТО из-за войны США с Ираном.

    Параллельно появились сообщения о российской спутниковой и киберподдержке Тегерана и о возможной китайской поставке Ирану средств ПВО. В то же время в Европе наблюдаются признаки легкой паники в ожидании весенне-летнего наступления России на украинском фронте.

    Вопрос о будущем НАТО и американской гегемонии стоит как никогда остро. Как же так получилось, что США смогли растерять свою казавшуюся незыблемой мощь? Ответ на это может дать одна почти забытая книга.

    В нулевые годы на книжных полках в России была популярна книга бывшего советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера, одного из ведущих идеологов внешней политики США Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». Патриоты читали с ненавистью и интересом – ведь там американский профессор польского происхождения откровенно говорил о том, что другие политики прикрывали пафосными разговорами о демократии и правах человека. Даже слово «геополитика», которое прочно вошло в лексикон российского истеблишмента и медиа, во многом обязано своей популярностью книге Бжезинского.

    В либеральных кругах над ним, наоборот, посмеивались – дескать, выживший из ума реликт холодной войны учит нас, как делить мир на сферы влияния, когда мы строим глобальный рынок с цифровыми кочевниками, офшорными раями и, простите, островом Эпштейна для мировой финансовой элиты. Только события последнего месяца показали, чего стоит весь этот глобальный рынок, когда одна – далеко не самая сильная – страна проявит решимость в отстаивании своего суверенитета и ценностей.

    Бжезинский объяснял американскому правящему классу довольно простую вещь – США останутся первой державой мира только до тех пор, пока не допустят появления силы или коалиции, способной вытеснить их из Евразии. Он не пытался строить из себя защитника демократии и прочих ценностей, а прямо писал о необходимости сохранять американскую гегемонию, предупреждал о недопустимости восстановления российского потенциала и сдерживании Китая. В этом смысле он был предвестником «новой искренности», которую сейчас демонстрирует команда Дональда Трампа.

    Однако если смотреть на то, что американские администрации делали, начиная как минимум с Джорджа Буша – младшего, трудно отделаться от ощущения, что почти все ключевые предостережения Бжезинского были не просто проигнорированы, а реализованы с точностью до наоборот. И сегодня, когда американцы с искренним изумлением смотрят на укрепившийся Китай, решительную Россию, все более плотную координацию между Москвой, Пекином и Тегераном и кризис собственной союзнической системы, хочется спросить: а вы, вообще, свою методичку читали?

    Если попытаться свести основные заветы Бжезинского к нескольким понятным тезисам, то картина американского провала становится очевидной.

    Америка, по Бжезинскому, должна была оставаться умным арбитром в Евразии, а не превращаться в источник хаоса. США не обязаны все контролировать напрямую и повсюду навязывать свою волю. Напротив, американская сила должна работать так, чтобы на огромном евразийском пространстве сохранялось выгодное для Вашингтона равновесие сил.

    На практике произошло обратное. При Буше-младшем США слишком быстро подменили стратегию грубой демонстрацией военной силы в Ираке и Афганистане. При Обаме грубую силу сменила нерешительность, красиво завернутая в правильные слова. При Трампе же началось уже не просто колебание, а демонтаж самой культуры американского лидерства, когда союзнические обязательства начали рассматриваться как предмет торга, а не как инструменты удержания глобального положения.

    Бжезинский исходил из того, что главной опасностью для Америки является не отдельный сильный противник, а возможность формирования широкой антиамериканской коалиции крупных евразийских сил. Причем Бжезинский вовсе не считал такую коалицию естественной или заранее предрешенной. Союз такого рода может сложиться не от большой любви и не из цивилизационного единства, а как рациональная реакция на американскую недальновидность.

    Именно это и произошло. Россия, Китай и Иран не стали единым монолитным блоком и, скорее всего, никогда им не станут. Но этого и не требуется. Достаточно того, что их интересы начали все чаще пересекаться именно в антиамериканской плоскости. Вашингтон, вместо того чтобы не допустить подобного сближения, сам шаг за шагом создавал для него условия. Россию сперва недооценивали, затем раздражали, потом пытались одновременно игнорировать и наказывать. Китай сначала десятилетиями накачивали доступом к рынкам, технологиям и капиталу, а затем внезапно обнаружили перед собой уже не просто крупного торгового партнера, а системного соперника. Иран оставался объектом постоянного давления, что только подталкивало его к поиску внешних опор.

    Бжезинский предупреждал, что Китай нельзя выталкивать в положение главного центра континентального антигегемонизма. Он предупреждал, что в долгосрочной перспективе именно Китай обладает тем масштабом, который могут превратить его в ядро альтернативной для США силы. Следовательно, Китай нужно было аккуратно встраивать в такую систему, где его рост не превращался бы автоматически в подрыв американского лидерства.

    Американские администрации сделали прямо противоположное. На протяжении десятилетий США фактически участвовали в выращивании китайской мощи, воспринимая ее как удобный побочный продукт глобализации. Но оказалось, что Китай использовал глобализацию не как путь к растворению в американском мире, а как инструмент накопления собственной силы. Когда это стало очевидно, в Вашингтоне начали реагировать резко и запоздало – уже после того, как Пекин успел превратиться в самостоятельный полюс силы, обладающий и производственной базой, и технологическими амбициями, и растущим военным потенциалом.

    Бжезинский предупреждал, что нельзя допустить восстановления российской имперской субъектности через реинтеграцию постсоветского пространства. Он полагал, что Россия может либо трансформироваться в большое, но в целом нейтральное к Западу национальное государство, либо снова попытаться вернуть себе контроль над утраченной периферией. Задача США состояла в том, чтобы удержать Россию как нейтрального игрока и не дать ей повода выступить против Запада открыто.

    Что сделали американцы на практике? Они слишком рано решили, что российский вопрос закрыт, что страна пережила необратимый упадок и остается лишь наблюдать за ее постепенной деградацией. Когда же стало ясно, что Россия восстанавливается, они решили не договариваться по справедливости, а перехитрить и обмануть. А когда все их уловки были вскрыты, Россия решила, что с такими «партнерами» можно говорить только языком силы.

    Украина у Бжезинского была ключевым геополитическим центром. Это, возможно, самый известный и самый часто цитируемый тезис всей книги. Его логика была в том, что без Украины Россия перестает быть полноценной евразийской империей. И если США действительно хотели не допустить восстановления российского потенциала, они должны были создать из Украины полноценное государство, а не погрязшее в коррупции и деструктивных националистических культах общество, чья главная задача – быть постоянным раздражителем Москвы.

    Бжезинский утверждал, что союзническую систему в Европе надо укреплять как главный плацдарм американского присутствия в Евразии. Европа в его логике была западной оконечностью той самой большой евразийской доски, на которой Америка должна была закрепить свое присутствие. Атлантический блок, следовательно, был для США ключевым инструментом власти.

    И здесь Вашингтон также сработал против собственных интересов. С одной стороны, американцы приучили Европу к тому, что американский зонтик вечен и не требует серьезной автономной ответственности. С другой стороны, позже сами же начали подрывать ощущение надежности этого зонтика. При Трампе это вылилось в открытое пренебрежение к союзникам, в постоянные публичные унижения, в сомнения относительно ценности НАТО как такового.

    Наконец, Бжезинский объяснял, что главная опасность для США – не внешний враг сам по себе, а собственная потеря стратегической дисциплины. После распада СССР США получили редчайший исторический шанс. У них не было равного соперника, их союзническая система охватывала ключевые регионы, их экономическое и военное превосходство казалось безусловным. В такой ситуации от американской элиты требовалась не бравада и не самовлюбленность, а способность к длинной, терпеливой и расчетливой игре. Но именно этого и не произошло. Америка слишком быстро привыкла к мысли, что ее первенство носит почти естественный характер, что история работает в ее пользу автоматически.

    Поэтому итог действительно выглядит почти иронично. Книга была адресована Америке как руководство по удержанию первенства. Но на практике ее уроки, похоже, куда внимательнее усвоили противники Америки. В Москве из нее вынесли мысль о том, что американский арбитраж в Евразии не вечен и что его можно расшатывать через постсоветское пространство, через работу по слабым местам западной коалиции и через сближение с теми, кого Вашингтон тоже считает проблемой. В Пекине, судя по результату, сделали другой вывод: не обязательно бросать вызов США раньше времени, а накапливать экономическую массу, технологические возможности, инфраструктурное влияние и терпеливо ждать, пока американцы сами начнут подтачивать конструкцию собственного лидерства.

    В этом и состоит главный парадокс всей истории. Американским администрациям Бжезинский писал о том, как сохранить гегемонию. Москва и Пекин, судя по результату, прочитали у него, как помочь Америке эту гегемонию потерять.

    Другие материалы автора


      Главное
      При атаке беспилотников на Туапсе погиб мирный житель
      Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
      Колонна израильской техники подорвалась на юге Ливана
      Times назвала причину отказа Британии задерживать российские суда
      Против Дурова во Франции выдвинули более десяти обвинений
      В Латвии школьникам запретили говорить на русском языке
      Названы главные ошибки участников «Тотального диктанта»

      Россия сгладит мировой продовольственный шок

      Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

      Перейти в раздел

      Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

      Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

      Перейти в раздел

      Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

      Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

      Перейти в раздел

      Насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств

      «В ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать». Такими словами эксперты комментируют массовое убийство, произошедшее накануне в Киеве, и объясняют, почему число подобных трагедий будет расти по мере продвижения российских войск в зоне спецоперации. Подробности

      Перейти в раздел

      В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

      В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Перейти в раздел
      Перейти в раздел

      • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

        Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

      • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

        Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

      • Китай нашел замену Макрону

        Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

      Перейти в раздел
      Перейти в раздел

      • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

        В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

        Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      • Кто такие резервисты и как они служат

        Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Перейти в раздел

      • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

        Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

      • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

        При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

      • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

        Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

      Перейти в раздел

      • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

        Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

      • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

        По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

      • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

        В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

      Перейти в раздел

      • Рейтинг недружественных правительств

        Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

      • Время удивительных историй

        Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      • Россиюшка. Специальный репортаж

        Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      • Слово ветерана

        «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      • Правда и победа

        Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      • Настоящая история России

        Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      • Здесь и там

        Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      • Напиши письмо солдату

        В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

        Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      • Почему я иду на выборы?

        Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

      Перейти в раздел
    • Экономика
    • Политика
    • Общество
    • В мире
    • Происшествия
    • Мнения
    • Видео
    • Фото
    • Инфографика
    • Справки
    • Карикатуры
    • Спецпроекты
      •
    • О газете
      •

      Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации