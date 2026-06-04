Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
В кафе Новосибирска произошел взрыв, пострадали три человека
На Большевистской улице в Новосибирске сильный хлопок газовоздушной смеси травмировал трех посетителей заведения, сообщили в региональном минздраве.
«Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой центра медицины катастроф», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести, сказал министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
В профильном ведомстве уточнили, что инцидент связан именно с детонацией бытового газа в помещении. Сейчас пациенты находятся под пристальным наблюдением специалистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе три человека оказались в тяжелом состоянии после взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье. Осенью прошлого года медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси в придорожном кафе Дагестана.