Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Захарова сообщила о планах Москвы оценивать политику Венгрии по конкретным шагам
Российское дипломатическое ведомство внимательно следит за высказываниями нового руководства в Будапеште относительно двустороннего сотрудничества и ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Отечественные дипломаты фиксируют риторику венгерских властей, однако намерены судить об их политическом курсе по практическим действиям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
«Мы фиксируем заявления представителей нового руководства Венгрии как в части развития отношений с нашей страной, так и о ситуации на Украине, вокруг нее», – подчеркнула она в ходе брифинга.
Москва ожидает от венгерского правительства ответственных решений, продиктованных исключительно национальными интересами. Российская сторона планирует выстраивать дальнейшее взаимодействие, опираясь на реальные поступки Будапешта, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил об отказе представлять интересы Украины на переговорах с Россией.
Ранее власти Венгрии пригрозили заблокировать выделение нового кредита Евросоюза для Киева.
Прошлый премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе визита в Москву подтверждал продолжение двустороннего сотрудничества.