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Мантуров запустил производство премиальных седанов Senat в Петербурге
Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках ПМЭФ запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт работе сборочной линии на площадке в Шушарах, передает РИА «Новости».
Сборкой моделей на оставленном японским концерном Toyota предприятии займется компания «СЗПК».
Новый Senat 900 представляет собой крупный полноприводный седан. Длина машины составляет 5,14 метра, ширина достигает 1,9 метра, а высота равна 1,5 метра. Под капотом установлен трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил с крутящим моментом 450 ньютон-метров.
Во время церемонии запуска на полях ПМЭФ-2026 вице-премьер также оценил состояние отечественного рынка. «Порядка 50 различных моделей и более 20 брендов», – сказал Мантуров о доступных в России марках легковых автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Санкт-Петербурга анонсировали запуск производства автомобилей Senat на бывшем заводе Toyota.
Российские автопроизводители запланировали презентацию обновленных моделей этого бренда на ПМЭФ-2026.
Накануне отечественная марка продемонстрировала участникам форума удлиненную версию флагманского седана.