    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 18:00 • В мире

    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»

    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    США вновь угрожают Китаю, на этот раз очередным повышением пошлин за «поставки оружия Ирану». Какое именно оружие, по версии источников из Вашингтона, получает Иран, почему на самом деле все эти обвинения безосновательны – и зачем в таком случае Белому дому подобные спекуляции?

    США пригрозили жестким ответом Китаю, если он будет поставлять Ирану вооружения. Ранее президент Дональд Трамп сказал, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану – а именно, США обложат Китай дополнительной пошлиной в 50%. На чем вообще основываются заявления Трампа?

    Некоторые американские СМИ, в частности The New York Times, утверждают, что американские спецслужбы получили информацию о том, что в последние недели Китай мог отправить в Иран партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут быть использованы в конфликте с США и Израилем. На ПЗРК у Трампа может быть персональный зуб – президент США утверждал, что единственный сбитый Ираном американский истребитель был как раз поражен таким типом вооружений.

    Помимо этого, несколько ранее Reuters утверждал, что Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет CM-302. Это уже куда более серьезное оружие, потому что оно помогло бы Ирану и в блокаде Ормузского пролива, и в прямой угрозе поражения кораблей ВМС США, находящихся в регионе.

    В то же время даже эти СМИ признают, что полученная на условиях анонимности разведывательная информация не дает однозначного ответа, были ли уже китайское оружие отправлено Ирану. Использование анонимных источников уже само по себе ставит под сомнения все эти обвинения.

    В США утверждают, что Китай мог снять ограничения на поставки вооружений Ирану частным фирмам из третьих стран, которые мог ли бы отправлять как минимум комплектующие по воздуху через Афганистан и некоторые неназванные страны Средней Азии (предположительно, Киргизию). Американские источники, большинство из которых – это бывшие сотрудники администрации или отставные военные, утверждают, что Иран критично зависит от Китая в поставках комплектующих для ракет и беспилотников. Речь идет в первую очередь об электронных компонентах (чипах и других).

    В Пекине категорически отвергают саму возможность таких поставок. «Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; информация, о которой идет речь, не соответствует действительности, – заявил официальный представитель МИД КНР Лю Пэнъюй. – Как ответственная крупная держава, Китай последовательно выполняет свои международные обязательства.

    Мы призываем американскую сторону воздерживаться от безосновательных обвинений, злонамеренных сопоставлений и сенсационных заявлений».

    В Китае настаивают, что если и идут некие поставки, то лишь общегражданских компонентов и в рамках гражданских же сделок. Несомненно, значительное количество нужных для производства современной боевой техники деталей и запчастей имеют чисто гражданское происхождение и свободно продаются на мировом рынке. Достаточно сказать, что у мирного агродрона и боевого тяжелого дрона-бомбардировщика почти все детали идентичны. Но все же противорабельные ракеты и их электронную начинку к такого рода технике отнести было бы сложно.

    В любом случае утверждать, что речь идет о компонентах двойного назначения, достоверно никто не может. Так что пока все обвинения в адрес Китая не выходят за рамках риторики.

    Никаких доказательств, тем более подтвержденных чем-то вещественным, в обвинениях в адрес Китая нет.

    С политической же точки зрения Пекин тщательно блюдет принцип нейтралитета. Причем нейтралитета настоящего, а не той его лицемерной формы, которую исповедует по отношению к конфликту на Украине, например, якобы нейтральная Швейцария. Нейтралитет для Китая в любых вооруженных конфликтах – это один из основных постулатов внешней политики и даже принципов существования современного китайского государства.

    Более того, в последнее время китайская риторика скорее была направлена на поддержку арабских стран, которые оказались наиболее пострадавшей стороной конфликта из-за присутствия на их территории американских военных баз. Китай зависим от нефти и газа, поступающих из стран Персидского Залива и поэтому не может совсем оставаться в стороне - но и не собирается участвовать в боевых действиях.

    Согласно некоторым конспирологическим теориям, практически все, что делает администрация Трампа, так или иначе – гибридное противостояние именно с Китаем. А Иран, для которого Китай – крупнейший торговый партнер, – лишь сопутствующая жертва. В таком контексте нападки на Китай, тем более не подтвержденные никакими доказательствами, выглядят для Вашингтона вполне органично.

    Ранее в США уже обвиняли и Китай, и Россию в предоставлении Ирану разведывательных данных для нанесения ударов по американским корабля и базам (Россия это опять же опровергала). По сути перед нами единая цепочка обвинений, имеющая целью втянуть в противостояние – хотя бы на уровне риторики – более крупные страны.

    Американские источники регулярно подчеркивают, что «за спиной Тегерана стоят Пекин и Москва», что не только не подтверждается фактами, но и создает негативный переговорный фон

    и серьезно осложняет поиск выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке не по вине Пекина и Москвы, а вопреки их позиции. А учитывая то, что Вашингтон нацелен на долгосрочное противостояние с Китаем, перед нами опасный симптом, указывающий на неадекватность американского восприятия ситуации в мире.

    Конечно, Китай заинтересован в политическом ослаблении Соединенных Штатов через поражение в войне против Ирана. Однако реализация этой стратегии не может быть поставлена под вопрос столь сиюминутными шагами, как поставки Ирану ПЗРК или даже крылатых ракет в разгар конфликта с Соединенными Штатами. Подобные рискованные ходы в целом не свойственны политической культуре Китая.

    Тем более, что визит Дональда Трампа в Пекин не отменен, а лишь отложен в связи с «загруженностью» главы Белого дома войной на Ближнем Востоке. Возможно, в преддверии визита, который предварительно намечен на середину мая, администрация Трампа делает привычный для американцев ход: повышает переговорные позиции путем голословных обвинений. А для такого рода операций традиционно используются анонимные источники и ссылки на бывших чиновников и отставных военных.

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

