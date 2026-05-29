Дроны ВСУ ударили по территории детского сада в Энергодаре

Tекст: Катерина Туманова

«Этот детский сад мы готовим к открытию. Большая работа проводится при поддержке Росэнергоатома. Мы стараемся сделать всё, чтобы у наших детей было нормальное, безопасное и счастливое детство: красивые группы, современные площадки, уютная территория. К счастью, детей в момент обстрела там не было», – написал он в Max-канале.

Пухов подчеркнул, что детский сад не военный объект, это место, где «должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы».

«Несмотря ни на что, мы всё восстановим. Энергодар жил, живёт и будет жить. И наши дети обязательно вернутся на эти площадки», пообещал мэр Энергодара, приложив к посту фото с места происшествия.

