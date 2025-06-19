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Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа»
Мантуров протестировал кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ
Мантуров лично протестировал предсерийный экземпляр Lada Azimut на площадке ПМЭФ, отметив удобство водительского и пассажирского сидений.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров испытал новый кроссовер Lada Azimut, разработанный «АвтоВАЗом», и поделился впечатлениями, передает ТАСС. Мантуров подчеркнул, что даже с его габаритами автомобиль оказался весьма комфортным.
«Комфортно для посадки. Регулируется и подкачка поясницы, и подголовник недалеко от головы. Ты сидишь влитой в сиденье. На мой взгляд, для пассажира это важно, и тем более для водителя», – отметил первый вице-премьер.
Кроссовер представилт на ПМЭФ как предсерийный экземпляр, проходящий сертификацию. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пояснил, что автомобиль разработан на российской платформе Vesta и будет заметно дешевле зарубежных аналогов.
Новинка поступит на рынок с модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л. с., а также шестиступенчатой механикой или вариатором. В дальнейшем ожидается версия с турбированным мотором на 150 л. с. и классическим автоматом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» представила новый кроссовер Lada Azimut, созданный на платформе Vesta, на Петербургском международном экономическом форуме.
Серийное производство Lada Azimut планируют начать в первой половине 2026 года, а старт продаж приурочен к лету. На том же форуме также презентовали обновленную версию Lada Aura для такси с желтой полосой и черными «шашками».