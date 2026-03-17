Ушедшая Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla

Роспатент зарегистрировал товарный знак Corolla Toyota в России до 2035 года

Tекст: Мария Иванова

Заявка на регистрацию товарного знака Corolla была подана в Роспатент в марте 2025 года, а в марте текущего года ведомство приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

В соответствии с документами, исключительные права на этот знак закреплены за Toyota до марта 2035 года.

Под маркой Corolla компания намерена реализовывать не только легковые автомобили. В перечень товаров и услуг включены внедорожники, автобусы, фуры, электромобили и другие виды транспортных средств.

Производство автомобилей Toyota в России было прекращено в 2022 году, интересы бренда на рынке представляет ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка этой структуры сократилась в 47 раз – с 332 млрд до 7,2 млрд рублей. По итогам 2024 года прибыль компании составила 2,5 млрд рублей.

Согласно базе данных Роспатента, ранее в нынешнем году японский концерн уже зарегистрировал в России товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso и Lexus. Кроме того, за компанией закреплен и целый ряд других товарных знаков, оформленных ранее.

Ранее компания получила официальную возможность продавать автомобили моделей Camry и Urban Cruiser.

В начале декабря Toyota закрепила за собой права на бренд Land Cruiser Prado.