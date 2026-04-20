  Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 13:56 • Новости дня

    Автоэксперт Ерицян раскрыл опасность долгого прогрева двигателя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Длительная работа автомобиля на холостом ходу приводит к образованию нагара, увеличивает расход топлива и существенно сокращает ресурс мотора, сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

    Долгий прогрев машины не дает оптимальной нагрузки на агрегаты, из-за чего топливо сгорает не полностью, пояснил Ерицян «Газете.Ru»

    Это провоцирует появление нагара в камере сгорания и на свечах зажигания. «Кроме того, увеличивается расход топлива и общее время работы двигателя, что влияет на его ресурс», – добавил он.

    Специалист отметил, что большинству современных машин достаточно от одной до трех минут работы после запуска даже в холодный сезон. За этот короткий срок масло успевает распределиться по системе, после чего можно начинать аккуратное движение. Дальнейший прогрев гораздо эффективнее происходит на ходу без резких ускорений.

    Регулярное использование автозапуска на 10–15 минут грозит водителям серьезным перерасходом горючего за зиму. Также возрастает нагрузка на выхлопную систему, что может приблизить сроки технического обслуживания и потребовать дополнительных финансовых затрат, подчеркнул собеседник издания.

    Длительная стоянка с заведенным мотором оправдана лишь при экстремальных морозах для минимизации нагрузки на узлы. Однако даже в таких суровых условиях не стоит держать машину на холостом ходу 15–20 минут, заключил Ерицян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный эксперт Максим Ракитин посоветовал тщательно отмывать кузов машины от зимних реагентов. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предупредил об опасности пробуксовки в сугробах для автоматической коробки передач.

    19 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

    Политолог Скачко: Массовые расстрелы на Украине будут учащаться по мере приближения фронта к Киеву

    @ Danylo Antoniuk/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют все больше украинцев с психическими и физическими отклонениями. Это, а также ухудшение ситуации на фронте приведет к тому, что число массовых расстрелов в украинских городах будет расти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве 58-летний мужчина, сбежавший из воинской части, расстрелял шестерых человек.

    «Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

    Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

    Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

    Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.

    19 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по дзюдо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

    Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золото команде принесли Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебро – Сабина Гилязова, а бронзовыми призерами стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг), передает РИА «Новости».

    Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Второе место досталось команде Франции, которая завоевала две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

    Ранее сообщалось, что российский спортсмен Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо, одолев в решающей схватке своего соотечественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы в Тбилиси.

    Напомним, грузинское телевидение прервало прямую трансляцию турнира перед исполнением гимна России.

    Мурад Чопанов завоевал золотую медаль европейского первенства в весовой категории до 66 кг.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    20 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время представления в ростовском Цирке Династии Довгалюк один из тигров выпрыгнул в зал к зрителям.

    Видео опубликовано изданием 161.ru.

    На арене находились три тигра и два дрессировщика. Манеж был отделен от зрительного зала специальной сеткой, натянутой на круглую конструкцию под куполом. Неожиданно защитное ограждение рухнуло вниз.

    Падение конструкции сильно напугало животных. Тигры начали метаться по манежу, после чего один из них перепрыгнул через барьер и бросился прямо в ряды со зрителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция организовала проверку после прыжка тигра к зрителям в ростовском цирке.

    19 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Участница подрыва «Северных потоков» оказалась моделью эротических журналов

    Tекст: Ольга Иванова

    Единственная женщина в группе украинских диверсантов, причастных к атаке на газопроводы, в молодости позировала для обложек мужских журналов.

    Украинка, участвовавшая в диверсии на газопроводах «Северный поток», ранее снималась для эротических изданий, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из вышедшей в Германии книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски, посвященной расследованию резонансного инцидента.

    По данным автора, девушка под псевдонимом «Фрейя» была единственной женщиной в составе группы. В молодости она активно посещала киевские ночные клубы. «На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», – говорится в книге.

    После подрыва трубопроводов диверсантку зачислили в штат украинской спецслужбы. Там она занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций против судов, которые якобы связаны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Украины из-за выхода книги Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах.

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально проинформировал Владимира Зеленского о готовящейся операции для снятия с себя юридической ответственности.

    Предполагаемая украинская сообщница подрывников Светлана Успенская запланировала подать в суд на немецкие СМИ из-за обвинений в причастности к теракту.

    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    @ Yu Fangping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    20 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Bloomberg: Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу на выборах в Болгарии
    @ Valentina Petrova/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Политическое объединение «Прогрессивная Болгария» уверенно выигрывает восьмые с 2021 года парламентские выборы, набирая 44% голосов избирателей.

    Румен Радев обеспечил своей партии 135 из 240 мест в парламенте, передает Bloomberg.

    Политик выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву.

    Он покинул пост президента в январе ради участия в избирательной кампании.

    «Прогрессивная Болгария побеждает безоговорочно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом и, наконец, морали», – заявил 62-летний Румен Радев журналистам.

    Конкуренты победителя значительно отстали. Проевропейский альянс занял второе место с 14 процентами голосов, а партия бывшего премьера Бойко Борисова оказалась третьей. Явка составила около 50%, что заметно превышает показатели прошлых выборов, при этом социалисты впервые покинули парламент.

    Новый лидер планирует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности европейской промышленности и обеспечении поставок дешевых энергоносителей. Радев также отметил, что Европе сейчас необходимо критическое мышление и прагматичные действия. Для реализации инициативы по обновлению судебного совета новому премьеру потребуется поддержка 160 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Румен Радев объявил об уходе с поста президента ради участия в парламентских выборах.

    Политическое объединение бывшего главы государства уверенно опередило конкурентов по итогам голосования.

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил политика с успехом на выборах.

    20 апреля 2026, 01:30 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американские военные корабли

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран применил беспилотники против флота США после обстрела и перехвата американцами иранского судна, сообщил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил.

    Указывается, что американские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли иранский корабль, вывели из строя его навигационную систему, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В ответ на захват судна, которое направлялось из Китая в Оманский залив, Иран атаковал корабли США дронами. Иранская сторона обвинила США в «пиратстве» и пригрозила продолжать отвечать на подобные американские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о захвате военнослужащими грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе. Американские военные подтвердили, что взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения.

    19 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран принял решение не продолжать диалог с Вашингтоном, несмотря на заявления американской стороны о скором возобновлении встреч делегаций в Исламабаде, передает агентство IRNA.

    Исламская республика не планирует продолжать контакты с американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. «Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», – говорится в публикации иранского СМИ в социальной сети X.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил об отправке своих представителей в Исламабад. Целью поездки были заявлены новые переговоры по иранской проблематике.

    Кроме того, постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщал, что диалог между двумя государствами возобновится в ближайшие 24 часа. Однако эти ожидания не оправдались.

    20 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Пятигорске сотрудники ФСБ задержали гражданку Германии с самодельной бомбой в рюкзаке, которую планировали дистанционно подорвать возле силового ведомства, сообщили в ведомстве.

    Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, который планировался киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края при участии гражданки Германии, передает РИА «Новости».

    Женщина 1969 года рождения была задержана возле одного из силовых объектов в Пятигорске, где специалисты ФСБ при осмотре ее рюкзака обнаружили самодельное взрывное устройство.

    В ЦОС ФСБ сообщили, что мощность бомбы составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, устройство было снабжено поражающими элементами. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать работу взрывного устройства до его активации.

    По информации ФСБ, дистанционный подрыв должен был осуществить гражданин одной из республик Центральной Азии 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов международной террористической организации, запрещенной в России. Женщина должна была погибнуть на месте взрыва.

    Кроме того, выяснилось, что задержанная гражданка Германии была вовлечена в преступную деятельность как дроппер и участвовала в мошеннических схемах против российских граждан на протяжении длительного времени.

    Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве. 

    ФСБ задержала жителя Запорожской области за передачу данных спецслужбам Украины.

    В Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников.

    19 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС для получения замороженных миллиардов евро.

    Будущий премьер-министр после встречи с делегацией Еврокомиссии анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем, передает РИА «Новости». Полноценное соглашение будет заключено вскоре после официального прихода новой партии к власти.

    «В течение последних двух дней мы провели в Будапеште переговоры на высоком уровне... Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

    Политик подчеркнул, что эти деньги являются не благотворительностью, а справедливой отдачей за вклад граждан в развитие Европы. Свой третий зарубежный визит после принесения присяги он планирует совершить именно в столицу Евросоюза для решения финансового вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам парламентских выборов оппозиционная партия «Тиса» получила 141 место в законодательном органе страны.

    Будущий премьер-министр Петер Мадьяр пообещал выполнить антикоррупционные требования для разблокировки европейского финансирования.

    Ранее Брюссель выдвинул Будапешту перечень из 27 обязательных условий.

    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    19 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака груди, выразила слова поддержки пациенткам с аналогичным диагнозом и призвала строго следовать рекомендациям врачей.

    Медиаменеджер борется с тяжелым заболеванием с сентября 2025 года, передает РИА «Новости». Выступая в телевизионном эфире, телеведущая решила публично поддержать столкнувшихся с онкологией россиянок.

    «Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят», – заявила Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

    Журналистка призвала пациенток перестать винить себя в случившемся и продолжить упорную борьбу. Главный редактор посоветовала тщательно выполнять предписания врачей и прислушиваться к собственному организму.

    По словам руководителя медиагруппы, у больных сохраняются огромные шансы на долгую жизнь. Дальнейшее развитие событий зависит исключительно от высших сил и находится вне человеческой власти, резюмировала спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии. Позже она рассказала об ухудшении течения болезни и необходимости продолжения серьезного лечения.

    20 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Глава новосибирского Минсельхоза лишился поста

    @ Минсельхоз Новосибирской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку министра сельского хозяйства Андрея Шинделова из-за провалов в работе ведомства, включая проникновение на территорию региона опасных заболеваний животных.

    «Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности», – заявил губернатор, передает РИА «Новости».

    Травников подчеркнул, что впервые за многие десятилетия власти допустили проникновение в область опасных болезней животных. Кандидатуру преемника уволенного министра должны согласовать в ближайший четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения бешенства и пастереллеза. Позже специалисты завершили изъятие больного скота в очагах инфекции.

    19 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие полторы недели представить подробные ответы по делу о череде загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами в космической, ядерной и оборонной сферах.

    Как пишет Fox News, по словам Трампа, Белый дом уже провел специальное совещание по этим вопросам и «надеется на случайность», хотя считает ситуацию «довольно серьезной», передает РБК.

    За последние четыре года в США без вести пропали и погибли 11 ученых, имевших доступ к особо секретной информации. Среди них – 34-летняя Эми Эскридж из Хантсвилла, работавшая над антигравитационными технологиями. Она скончалась в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако детали дела не разглашались, что вызвало волну подозрений и конспирологических версий. Эскридж ранее заявляла, что ее жизнь находится в опасности, а также говорила о домогательствах, угрозах и попытках саботажа после сообщений о прорыве в исследованиях.

    В числе исчезнувших и погибших – бывший генерал-майор ВВС Уильям МакКасленд, который занимался сверхсекретными проектами и руководил объектом, связанным с материалами об НЛО, а также ученые NASA и подрядчики, работавшие в смежных сферах. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что известно о случаях смертей и исчезновений сотрудников и сейчас ведет проверку совместно с ФБР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пообещала, что власти тщательно изучат все эпизоды.

    На данный момент власти не подтверждают наличия прямой связи между этими смертями и служебной деятельностью ученых, а материалы расследований не содержат доказательств, что гибель Эскридж могла быть связана с ее исследованиями. Тем не менее загадочные обстоятельства этих дел продолжают привлекать внимание общественности и СМИ, отмечает Mediaite.

    ФСБ задержала главу управления МЧС Брянской области
    Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    Мужчины в России стали позже становиться отцами
    Ozon и Wildberries начали проверку детского питания после сообщений о яде

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

