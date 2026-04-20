Pais: В Испании тысячи детей пострадали от домогательств священников
Число задокументированных случаев сексуальных преступлений против несовершеннолетних со стороны испанского католического духовенства превысило три тысячи, сообщает Pais.
Более трех тысяч несовершеннолетних подверглись сексуальным домогательствам со стороны католического духовенства и мирян Испании. Об этом по итогам собственного расследования сообщила газета Pais, передает РИА «Новости».
С начала проверок в 2018 году количество задокументированных эпизодов насилия возросло с 34 до 3081.
За последние пять лет издание подготовило уже шестое досье с показаниями пострадавших. Журналисты передали собранные материалы в Ватикан, Испанскую епископскую конференцию и местному омбудсмену. Однако католическая церковь до сих пор никак не отреагировала на предоставленные документы.
Новое расследование содержит информацию не только о преступлениях внутри Испании. В документ вошло 21 свидетельство жертв из восьми стран американского региона. Они выдвигают обвинения в адрес 24 представителей католической среды.
