Pais: В Испании тысячи детей пострадали от домогательств священников

Tекст: Ольга Иванова

Более трех тысяч несовершеннолетних подверглись сексуальным домогательствам со стороны католического духовенства и мирян Испании. Об этом по итогам собственного расследования сообщила газета Pais, передает РИА «Новости».

С начала проверок в 2018 году количество задокументированных эпизодов насилия возросло с 34 до 3081.

За последние пять лет издание подготовило уже шестое досье с показаниями пострадавших. Журналисты передали собранные материалы в Ватикан, Испанскую епископскую конференцию и местному омбудсмену. Однако католическая церковь до сих пор никак не отреагировала на предоставленные документы.

Новое расследование содержит информацию не только о преступлениях внутри Испании. В документ вошло 21 свидетельство жертв из восьми стран американского региона. Они выдвигают обвинения в адрес 24 представителей католической среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет министров Испании разработал план выплаты компенсаций жертвам сексуальных домогательств в католической церкви.

Ватикан начал официальное расследование против испанского епископа Кадиса и Сеуты по делу о педофилии.

Полиция США арестовала калифорнийского католического епископа за растрату церковных средств.