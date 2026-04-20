Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.3 комментария
Замглавы МИД Иванов: Русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией
Русофобские элиты европейских стран по-прежнему настроены на ведение войны с Россией «до последнего украинца», заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Евгений Иванов.
Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что «русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца», передает ТАСС.
По его словам, эти элиты препятствуют достижению каких-либо договоренностей, активно раздувают военную истерию и игнорируют интересы собственных граждан. Иванов подчеркнул, что европейские лидеры, преследуя иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, фактически готовы пожертвовать благополучием своих народов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров.
Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.