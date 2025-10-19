Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, позиции противовоздушной обороны, полевые склады с горюче-смазочными материалами и эшелон с техникой Вооружённых сил Украины были уничтожены ударами в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил, что ударам подверглись склады и пункты логистики, включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом, а также точки сосредоточения транспортных средств. Кроме того, были поражены позиции и узлы ПВО в приграничной полосе.

Лебедев отметил, что удары также пришлись по полевым складам с горюче-смазочными материалами. О подробных последствиях и возможных потерях с украинской стороны информации пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье под Запорожьем уничтожило операторов дронов ВСУ. Подполье в Чернигове взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ. Подполье в Кривом Роге нанесло удар по самолетам НАТО.