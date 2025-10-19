Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Подполье сообщило об уничтожении эшелона и ПВО на Украине
В результате ударов в Сумской области были уничтожены позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, позиции противовоздушной обороны, полевые склады с горюче-смазочными материалами и эшелон с техникой Вооружённых сил Украины были уничтожены ударами в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил, что ударам подверглись склады и пункты логистики, включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом, а также точки сосредоточения транспортных средств. Кроме того, были поражены позиции и узлы ПВО в приграничной полосе.
Лебедев отметил, что удары также пришлись по полевым складам с горюче-смазочными материалами. О подробных последствиях и возможных потерях с украинской стороны информации пока нет.
