    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским
    Военные Азербайджана включены в состав контингента в Газе
    Орбан: Будапешт – единственная точка в ЕC, где возможен прогресс по Украине
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    10 комментариев
    19 октября 2025, 09:14 • Новости дня

    Подполье сообщило об уничтожении эшелона и ПВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Сумской области были уничтожены позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, позиции противовоздушной обороны, полевые склады с горюче-смазочными материалами и эшелон с техникой Вооружённых сил Украины были уничтожены ударами в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил, что ударам подверглись склады и пункты логистики, включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом, а также точки сосредоточения транспортных средств. Кроме того, были поражены позиции и узлы ПВО в приграничной полосе.

    Лебедев отметил, что удары также пришлись по полевым складам с горюче-смазочными материалами. О подробных последствиях и возможных потерях с украинской стороны информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье под Запорожьем уничтожило операторов дронов ВСУ. Подполье в Чернигове взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ. Подполье в Кривом Роге нанесло удар по самолетам НАТО.

    18 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Ударами ФАБ уничтожено элитное подразделение ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаударов по позициям украинского элитного подразделения «Скала» зафиксированы многочисленные жертвы и тяжелые ранения среди военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Частичное уничтожение элитного подразделения ВСУ «Скала» произошло в результате ударов ФАБ-500 по его позициям в районе села Коломийцы, передает ТАСС. «В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых», – сообщили представители силовых структур.

    Украинское командование, по их данным, отказывается эвакуировать раненых военных из-за высоких рисков для спасательных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-космические силы России нанесли удар корректируемыми авиационными бомбами по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. В результате удара были уничтожены пункты управления и склады с вооружением противника. Кимаковский заявил об уничтожении взвода ВСУ ФАБ в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    18 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Плещеевку в ДНР
    ВС России освободили Плещеевку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки в результате активного наступления освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Село Плещеевка освободили подразделения «Южной» группировки войск, заявляет ведомство в своем Telegram-канале.

    В прошлые сутки российские военные освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

    До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 19:05 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбили шесть украинских БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение четырех часов были сбиты шесть беспилотников самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что «18 октября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области».

    Ранее Минобороны сообщили, что пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО ночью сбили 41 беспилотник над различными регионами страны и акваторией Черного моря. ПВО также уничтожили 29 украинских беспилотников в российских регионах.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Бригаду ВСУ на Краснолиманском направлении перестали кормить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные 63-й бригады ВСУ на краснолиманском направлении остаются без питания до момента выдвижения на передовые позиции, что подтверждают радиоперехваты, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ не обеспечивает своих мобилизованных бойцов питанием, если они не выдвигаются на передовые позиции, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Информация была получена посредством радиоперехвата.

    Собеседник агентства отметил: «Командование 63-й омбр ВСУ на краснолиманском направлении рассматривает своих мобилизованных боевиков как одноразовый живой заслон перед наступающими российскими войсками. Как еще можно судить о них, если даже еду им обещают выдать только при условии выдвижения на передовую позицию».

    По данным источника, снабжение пехоты на переднем крае у 63-й бригады находится в плачевном состоянии. Кроме того, радиоперехваты свидетельствуют о плохом морально-психологическом состоянии украинских солдат из-за безразличного отношения командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ раскрыл факты издевательств командиров над подчиненными. Истощенные украинские бойцы в Харьковской области запросили сдачу в плен из-за невыносимых условий. Силовики отметили длительное пребывание солдат ВСУ без провизии под Купянском.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    17 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 1500 человек и десятки единиц техники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потери украинских войск за сутки в ходе спецоперации составили более 1500 человек, уничтожено множество техники и складов боеприпасов, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах Волчанска и Дергачей. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

    В ДНР подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Плещеевка. Потери ВСУ на этом направлении – до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в ДНР. Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

    На Запорожском и Днепропетровском направлениях группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, РСЗО и артиллерийское орудие западного производства.

    На участках ответственности группировки «Днепр» потери ВСУ составили свыше 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям ВПК, центру подготовки операторов дронов и мастерским по производству БПЛА, радиолокационной станции ПВО и пунктам временной дислокации ВСУ в 156 районах.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотников, 633 зенитных комплекса, 25 557 танков и бронемашин.

    Ранее в субботу Минобороны сообщало, что ВС России установили контроль над Плещеевкой в ДНР. До этого российская армия освободила Тихое и Песчаное в Харьковской области, и Приволье в Днепропетровской области.

    До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, один из складов детонировал в восточном пригороде Сум, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В результате серии ударов по Сумской области были поражены опорные пункты, ангары с бронетранспортёрами и пункт размещения штурмовиков ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. Он уточнил: «Сумская область – пять ударов. Уничтоженные цели: пункты логистики – уничтожены ангары. Военные завезли туда несколько БТР-80, САУ. Группа готовилась к штурмовым действиям с мечтой совершить прорыв линии обороны РФ».

    По словам Лебедева, удары также пришлись по опорным пунктам в приграничной полосе и по полевым складам, размещённым в регионе. Как отметил координатор подполья, один из складов сдетонировал в восточном пригороде города Сумы.

    Кроме того, Лебедев сообщил, что в Одесской области двумя ударами были уничтожены объекты логистики, среди которых транспортные средства, задействованные для перевозки военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье также нанесло удар по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 12:33 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов под Запорожьем уничтожены цех по сборке дронов, склад и группа операторов БПЛА, среди которых были иностранцы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, склад, цех по сборке беспилотников и подразделение с иностранными операторами БПЛА были уничтожены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Лебедев уточнил, что удар был нанесен по двум целям: инфраструктурным объектам, включая цех по сборке дронов и склад, а также по небольшому подразделению с иностранными пилотами БПЛА. По его словам, среди уничтоженных операторов дронов было пять иностранцев.

    Лебедев также отметил, что в Черкасской области в ночь на субботу ударами были поражены цех по сборке БПЛА и открытая площадка возле промышленных заводов «Химволокно», где украинские военные хранили и перераспределяли бронированную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Организация заявила о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 23:50 • Новости дня
    ВСУ после реформы недосчитались операторов дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    На Украине заметили снижение числа операторов беспилотников при сохранении производства дронов, что связывают с неэффективностью военной реформы и потерями на фронте, рассказали в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, причиной такого положения стали неэффективные реформы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и результативная работа российских дронов, передает ТАСС.

    Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подверг критике реформы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что провал на фронте объясняется низкой укомплектованностью и неподготовленностью личного состава бригад, а также неспособностью командования принимать решения, напомнили в агентстве.

    «Корпусная реформа Сырского не возымела должного эффекта. Фактически корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», – сообщил источник.

    Он добавил, что формальное увеличение численности подразделений БПЛА произошло за счет ликвидации более мелких формирований, что не сказалось на общем количестве специалистов. В результате на Украине возник дисбаланс между числом произведенных дронов и подготовленных операторов БПЛА.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Украинская армия 18 октября атаковала Белгородскую область 149 беспилотниками, из-за чего погиб один и были ранены семеро жителей региона.

    При этом в районе Красноармейска спецназ Южного военного округа с помощью ударных и FPV-дронов уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили HMMWV ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В лесном массиве рядом с Иволжанским российские беспилотники нанесли удар по автоколонне ВСУ, уничтожив бронированный автомобиль HMMWV, сообщило Минобороны РФ.

    Российские боевые дроны уничтожили бронированный автомобиль HMMWV Hummer американского производства, находившийся на вооружении ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Иволжанское на сумском направлении.

    По данным Минобороны, автомобили ВСУ двигались по лесной дороге, когда были обнаружены российскими военными. Один из автомобилей оказался бронированным HMMWV.

    «По обнаруженным автомобилям противника операторами FPV-дронов «КВН» центра «Рубикон» были нанесены точечные удары, в результате которых техника украинских националистов была уничтожена», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во всех соединениях Воздушно-десантных войск России созданы подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем и летательных аппаратов. Центр «Рубикон» обновил рекорд по числу ударов по ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об агитации ВСУ листовками в виде денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные распространяют среди украинских бойцов листовки, стилизованные под деньги, с призывами и информацией о сдаче в плен, рассказало Минобороны РФ.

    Минобороны России заявило, что российские бойцы применяют листовки, выполненные в форме денежных купюр, чтобы призвать военных ВСУ сдаваться, передает РИА «Новости». Листовки содержат послания, QR-коды и частоты радиосвязи, по которым украинские военные могут выйти на связь и сдаться в плен.

    Заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира отметил: «Мы даем людям реальный шанс выжить. Говорим просто и понятно правду, а не ту иллюзию, которую навязывают им старшие побратимы».

    Оператор беспилотника с позывным Добряк рассказал, что для распространения листовок используется дрон: он поднимает его в воздух, летит к позициям противника и сбрасывает листовки по ветру, чтобы они разлетелись на как можно большую площадь. По его словам, подобная работа ведется по густонаселенным районам, где среди украинских военных много обычных людей, недавно призванных на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный раскрыл факты издевательств командиров ВСУ над собственными солдатами. Бойцы ВСУ в Харьковской области просили сдаться в плен из-за сильного истощения. Солдаты ВСУ под Купянском оставались без провизии в течение длительного времени.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 10:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии пяти БПЛА над двумя регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов, сообщили в Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили пять украинских беспилотников над двумя регионами страны, передает РИА «Новости». В военном ведомстве уточнили: «Восемнадцатого октября текущего года в период с 8:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО ночью сбили 41 беспилотник над различными регионами страны и акваторией Черного моря. ПВО также уничтожили 29 украинских беспилотников в российских регионах. Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских БПЛА над тремя областями России.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 01:44 • Новости дня
    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев в войне «до последнего украинца»

    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев «до последнего украинца»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры стран НАТО и Евросоюза на протяжении трех лет демонстрируют готовность поддерживать войну на Украине «до последнего украинца», отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» – задался дипломат риторическим вопросом в Telegram-канале.

    Напомним, Россия неоднократно выступала против намерения Запада накачивать Киев оружием, указывая на то, что подобные шаги ведут к эскалации и отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    17 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что хочет получить от американского президента Дональда Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

    Зеленский также приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели двух человек при налете дронов ВСУ на ПВР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семейная пара погибла в результате ночной атаки украинских беспилотников на пункт временного размещения в Железном Порту Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, два человека, находившиеся в пункте временного размещения эвакуированных в Железном Порту Херсонской области, погибли в результате налета беспилотников ВСУ, передает ТАСС. Сальдо сообщил: «Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара – 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных».

    По информации властей, ВСУ также нанесли ряд ударов по жилому сектору населенного пункта. В результате атаки были повреждены дома местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины проходят подготовку у иностранных инструкторов. Сальдо также отметил увеличение количества атак украинских дронов на гражданские объекты в регионе. Западные инструкторы заставляют украинских солдат форсировать Днепр, жертвуя их жизнями.

    Комментарии (2)
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору
    WP: Американцы начали отказываться от гражданства США по политическим мотивам
    Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян переехать в Нижегородскую область
    Публицист Сергей Кара-Мурза умер в Москве
    Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме
    Валерия исполнила в Москве прошедшую отбор Grammy песню (видео)

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

