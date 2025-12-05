В Москве наградили лучших активистов «Волонтерской Роты» за год

Tекст: Елизавета Шишкова

Награждение активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» состоялось в Москве по итогам года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие было приурочено ко Дню добровольца и 80-летию Победы, а также стало площадкой для чествования авторов ключевых патриотических проектов. Награды вручались за организацию общественно значимых событий, участие в гуманитарных миссиях и работу по сохранению исторической памяти, а также от партнеров движения.

Председатель организации Станислав Кузьменко вручил благодарности и памятные медали, акцентируя внимание на заслугах участников гуманитарных миссий и создателей реестра снесенных памятников. По его словам: «Сегодня мы чествуем тех, чья энергия, искренность и преданность делу служат фундаментом нашего будущего. Ваша работа на благо страны, ваша память о героях и ваша помощь тем, кто в ней нуждается, – это и есть истинный патриотизм в действии».

Заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Коновалов также выступил с приветствием и вручил благодарности, подчеркнув вклад движения в сохранение исторической правды. Он отметил: «Мы вами гордимся. Желаем вам быть настоящими патриотами, любить свою Родину и никому не позволять переписывать нашу историю».

Духовный наставник движения, настоятель храма Рождества Богородицы на Кулишках отец Вячеслав, поблагодарил добровольцев за труды по восстановлению храмов в Ярославской области. В 2025 году активисты отремонтировали кровлю в нескольких церквях, что вызвало благодарность у местных жителей. «Вам огромное спасибо, братья и сестры, за ваши труды и любовь», – сказал он на церемонии.

В рамках мероприятия прошли выставки поисковых артефактов и портретов героев спецоперации. «Волонтерская Рота» за год провела более 3500 мероприятий, большая часть которых была посвящена 80-летию Победы. В числе значимых проектов – создание католога снесенных памятников, поисковые работы под Ржевом и организация волонтерских кемпингов.