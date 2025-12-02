Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?6 комментариев
Каллас пообещала Армении 15 млн евро перед выборами для устойчивости страны
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством.
«Сегодня я заявляю о выделении $15 млн, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении», – приводит слова Каллас на совместной с Мирзояном пресс-конференции Sputnik Армения.
Глава дипслужбы ЕС уточнила, что деньги будут направлены на ряд инициатив, среди которых обучение разминированию, обеспечение снаряжением и прочие меры построения доверия в регионе.
Кроме того, ЕС поможет Армении выявлять и анализировать внешнее влияние, чтобы устойчиво ему противостоять.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал Россию важным партнером страны.
Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении.