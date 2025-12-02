Каллас пообещала Армении 15 млн евро перед выборами для устойчивости страны

Каллас пообещала Армении 15 млн евро перед выборами в парламент

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня я заявляю о выделении $15 млн, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении», – приводит слова Каллас на совместной с Мирзояном пресс-конференции Sputnik Армения.

Глава дипслужбы ЕС уточнила, что деньги будут направлены на ряд инициатив, среди которых обучение разминированию, обеспечение снаряжением и прочие меры построения доверия в регионе.

Кроме того, ЕС поможет Армении выявлять и анализировать внешнее влияние, чтобы устойчиво ему противостоять.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал Россию важным партнером страны.

Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении.