Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп оказывает значительное влияние на политику в Европе, часто превосходя по значимости местных национальных лидеров, свидетельствуют результаты большого международного опроса, проведённого лондонской компанией Public First, сообщает Politico.

Исследование основывается на данных более 10 тыс. респондентов из США, Канады, Германии, Франции и Британии.

По данным опроса, большинство избирателей Германии и Британии считают, что возвращение Трампа на пост президента США важнее для их стран, чем победа собственных национальных лидеров. В Германии так считают 53% опрошенных против 25% в пользу национального выбора, в Британии – 54% против 28%. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция отмечена во Франции, где Трампа считают более значимой фигурой 43% респондентов, а Макрона – только 25%.

Опрос также показал, что большинство европейских граждан воспринимают своих лидеров как менее сильных и решительных по сравнению с Трампом. Например, в Германии только 26% посчитали Мерца «сильным и решительным» в сравнении с 74% в пользу Трампа, во Франции – 27% против 73%. В самой Европе сильные и решительные качества не считаются ведущими для политика – респонденты больше ценят честность и прозрачность.

При этом большинство опрошенных хотели бы, чтобы их национальные лидеры умели противостоять Трампу, но в индивидуальных оценках респонденты подчеркивали необходимость сотрудничества с США.

«Единственная возможность, которую Трамп предлагает национальным лидерам, – это шанс выступить против него, и это способствует улучшению их репутации», – отметил глава исследований Public First Себ Райде.

Оценки работы лидеров Европы по взаимодействию с Трампом преимущественно негативные: в Германии 34% считают, что Мерц не справился, одобрили его действия только 24%. Во Франции деятельность Макрона одобрили 16%, а 39% считают, что он неудачно взаимодействует с Белым домом. Премьер-министр Британии Кир Стармер получил смешанную оценку: 29% одобряют его шаги, столько же – нет.

Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних жителей пяти стран. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта для каждой национальной выборки.

Политика канцлера Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии и получает одобрение только у 23%.

Исследования социологов во Франции показали исторически низкий рейтинг доверия к Макрону, который составляет лишь 11%.

Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на конфликт на Украине.

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела.

