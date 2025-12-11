  • Новость часаЭксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой»
    Долина безоговорочно выполнила указания мошенников
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или, как минимум, выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 11:19

    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы

    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показывают, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров, сообщает Politico.

    Дональд Трамп оказывает значительное влияние на политику в Европе, часто превосходя по значимости местных национальных лидеров, свидетельствуют результаты большого международного опроса, проведённого лондонской компанией Public First, сообщает Politico.

    Исследование основывается на данных более 10 тыс. респондентов из США, Канады, Германии, Франции и Британии.

    По данным опроса, большинство избирателей Германии и Британии считают, что возвращение Трампа на пост президента США важнее для их стран, чем победа собственных национальных лидеров. В Германии так считают 53% опрошенных против 25% в пользу национального выбора, в Британии – 54% против 28%. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция отмечена во Франции, где Трампа считают более значимой фигурой 43% респондентов, а Макрона – только 25%.

    Опрос также показал, что большинство европейских граждан воспринимают своих лидеров как менее сильных и решительных по сравнению с Трампом. Например, в Германии только 26% посчитали Мерца «сильным и решительным» в сравнении с 74% в пользу Трампа, во Франции – 27% против 73%. В самой Европе сильные и решительные качества не считаются ведущими для политика – респонденты больше ценят честность и прозрачность.

    При этом большинство опрошенных хотели бы, чтобы их национальные лидеры умели противостоять Трампу, но в индивидуальных оценках респонденты подчеркивали необходимость сотрудничества с США.

    «Единственная возможность, которую Трамп предлагает национальным лидерам, – это шанс выступить против него, и это способствует улучшению их репутации», – отметил глава исследований Public First Себ Райде.

    Оценки работы лидеров Европы по взаимодействию с Трампом преимущественно негативные: в Германии 34% считают, что Мерц не справился, одобрили его действия только 24%. Во Франции деятельность Макрона одобрили 16%, а 39% считают, что он неудачно взаимодействует с Белым домом. Премьер-министр Британии Кир Стармер получил смешанную оценку: 29% одобряют его шаги, столько же – нет.

    Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних жителей пяти стран. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта для каждой национальной выборки.

    Политика канцлера Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии и получает одобрение только у 23%.

    Исследования социологов во Франции показали исторически низкий рейтинг доверия к Макрону, который составляет лишь 11%.

    Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на конфликт на Украине.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела.

    10 декабря 2025, 20:02
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны в Иматре, приграничном с Россией городе, сообщает Yle. С этим заявлением он выступил после того, как Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей соглашения об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.

    «Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

    Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

    В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    10 декабря 2025, 19:15
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    10 декабря 2025, 11:56
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    11 декабря 2025, 02:45
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    10 декабря 2025, 15:48
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека

    Премьеры Британии и Дании призвали реформировать Конвенцию по правам человека из-за мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министры Дании и Британии Метте Фредериксен и Кир Стармер призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека, указав на необходимость обновления системы предоставления убежища на фоне новых миграционных вызовов.

    Датский премьер Метте Фредериксен и британский премьер Кир Стармер совместно выступили за реформу Европейской конвенции по правам человека, пишет Politico.

    Они заявили в совместной статье, что «нынешние правила по убежищу создавались для другой эпохи» и требуют пересмотра, чтобы отвечать современным вызовам массовой миграции. Политики подчеркнули, что миллионы перемещаются не только по причине угрозы жизни, но и ради лучшего будущего, и если не учитывать это, страдают как беженцы, так и страны, вынужденные быстро адаптироваться.

    Обращение премьеров прозвучало после обновления миграционных правил в ЕС, по которым датский жесткий подход к миграции становится новым стандартом для блока. Новые меры позволяют странам ЕС высылать отказников в предоставлении убежища, создавать центры обработки ходатайств за пределами блока и формировать хабы для высылки мигрантов вне ЕС. Британия также недавно провела реформу в аналогичном ключе.

    В среду ожидается встреча делегатов примерно 40 стран-членов Совета Европы в Страсбурге, посвященная вопросам миграции. Руководство Совета Европы выступает за сохранение роли Европейской конвенции как основного правового документа, но отмечает необходимость обсуждения трактовок, затрудняющих выдворение мигрантов, совершивших преступления. Глава организации Ален Берсе заявил, что пришло время обсудить эти вопросы в официальном формате Совета Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат отметил, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимума с начала года после изменения правил выезда для мужчин.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    10 декабря 2025, 23:57
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Опасения о судьбах ЕС у официального представителя МИД России Марии Захаровой были вызваны репликами на предновогодней встрече с членами Комитета Европарламента по международным делам главы евродипломатии Каи Каллас, которая принялась рассуждать о природе свобод.

    Калас заявила, что Европейский союз – это сама суть свободы, поэтому любая критика свобод в этом саду, как называл Европу предшественник Каллас Жозеп Боррель, должна быть направлена в другую сторону, возможно, в Россию, «где инакомыслие запрещено, где свободные СМИ запрещены, где политическая оппозиция запрещена, где «Икс» фактически тоже запрещен», привела Захарова в Telegram-канале слова Каллас.

    Российский дипломат привычно провела ликбез по теме, с которой Каллас снова попала впросак – на этот раз о концепции идеи свободы в Европе и США, кто на нее влиял и как корректировал.

    «Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы? Неплохо бы вспомнить «жившей – а на деле живущей сейчас – при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать ее сути », – отметила Захарова.

    Дипломат указала на то, что Каллас, видимо, совсем забыла, о чем ее учили в хорошей советской школе, когда говорили, что «Свобода – это осознанная необходимость».

    «Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС», – резюмировала Захарова.

    Напомним, рассуждения Каллас последовали за тем, как американская соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела. Американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой упразднения Еврокомиссии и введения прямых выборов главы Евросоюза.

    11 декабря 2025, 06:20
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    11 декабря 2025, 01:55
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    @ Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, добавив, что для подобного решения у Вашингтона были весомые причины.

    «Он был захвачен по очень веской причине. Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый большой за всю историю, на самом деле», – приводит слова Трампа Reuters.

    Когда Трампа спросили, что он намерен делать с нефтью в этом очень большом танкере, он ответил, что, скорее всего, оставит себе.

    Представители администрации Трампа не назвали судно. Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что капитан танкера, предположительно, был захвачен у берегов Венесуэлы рано утром в среду. США ввели санкции в отношении танкера за то, что, по данным Вашингтона, оно было связано с торговлей иранской нефтью, когда назывался Adisa.

    Судно покинуло главный нефтяной порт Венесуэлы Хосе в период с 4 по 5 декабря, загрузив около 1,1 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти марки Merey, согласно спутниковой информации, проанализированной TankerTrackers.com и внутренние данные о поставках от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

    Фьючерсы на нефть подскочили после новостей об изъятии танкера. Мадуро в среду выступил на марше в память о военном сражении, не затронув сообщения о захвате танкера, уточнило Reuters.

    Напомним, ранее Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    10 декабря 2025, 22:10
    ФРС США снизила ставку федрезерва до 3,5-3,75% годовых

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз объявила о снижении ставки, указав диапазон в 25 базисных пунктов, сказано в заявлении регулятора.

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки федеральных фондов на 1/4 процентного пункта до 3,5–3,75%», – сказано в заявлении ФРС.

    Комитет ведомства отметил, что данные говорят «об умеренном росте экономической активности» в стране, хотя рост числа рабочих мест в этом году замедлился, а уровень безработицы за период до сентября немного вырос.

    «Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной», – отметили в ФРС.

    По словам аналитиков, комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Кроме того, неопределенность экономических перспектив все еще остается высокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФРС США в сентябре объявила о снижении ставки федрезерва. В конце октябре ФРС снизила ставку до 3,75–4% годовых. В ноябре ФРС спрогнозировала сохранение высокой инфляции в США в 2026 году.


    11 декабря 2025, 09:55
    Politico: Бельгии грозит изоляция в ЕС за отказ изъять активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, Бельгия может оказаться в дипломатической изоляции ЕС, если не поддержит план экспроприации замороженных российских активов для передачи Киеву, передает ТАСС.

    По данным источника, представители ЕС на этой неделе проведут три встречи, чтобы обсудить схему экспроприации, предложенную Еврокомиссией. Основная часть российских активов в Европе заморожена именно на территории Бельгии, и страна выступает против их передачи Киеву.

    Сторонники экспроприации в ЕС рассчитывают утвердить эту схему на саммите Евросоюза, который стартует 18 декабря. Дипломаты в беседе с Politico отметили, что «не все надежды потеряны». Представители Евросоюза готовы обсуждать каждое из требований Брюсселя и максимально адаптировать текст плана.

    Однако если Бельгия продолжит блокировать решение, ее премьер-министра Барта Де Вевера могут подвергнуть изоляции по примеру главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого страны ЕС и Брюссель критикуют за отказ поддерживать жесткую антироссийскую политику. В таком случае, по словам дипломатических источников, Бельгия фактически «потеряет голос» в принимаемых Евросоюзом решениях, ее предложения по бюджету на 2028–2034 годы будут рассматриваться в последнюю очередь, а контакты с бельгийскими политиками сведут к минимуму.

    Как отмечает издание, подобная перспектива станет серьезным вызовом для Бельгии, традиционно занимавшей проевропейскую позицию и находящейся в центре евроинтеграционного проекта. При этом, как признают собеседники Politico, нынешняя ситуация требует от ЕС «отчаянных шагов».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    Де Вевер назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает изъятие активов России ключевым актом для обороны Евросоюза.

    Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

    WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.

    11 декабря 2025, 07:12
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    11 декабря 2025, 00:10
    Telegraph узнала об условиях, при которых Киев пойдет на уступки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией, сообщили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ходе двухчасового телефонного разговора.

    «В отдельном интервью Трамп заявил, что Украина в конечном итоге подчинится требованиям России, если соглашение не будет подписано. В других местах он назвал европейских лидеров «слабыми» за неспособность положить конец войне и обвинил их в управлении «угасающим» континентом, ослабленным нелегальной миграцией и политической корректностью», – пишет британская Telegraph.

    Украинские чиновники сообщили газете, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить его уступить территории в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

    Во вторник вечером в социальных сетях Зеленский заявил, что «очень активно» работает с европейскими союзниками над формулированием предложения о прекращении войны.

    Он сообщил журналистам, что попросил чиновников разработать планы проведения выборов в течение 60-90 дней в условиях военного положения. Это произошло после того, как Трамп предположил, что Киев подрывает демократию.

    Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Украинский президент надеется переманить на свою сторону Трампа с помощью контрплана после того, как президент США заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте, пишет издание.

    На вопрос Politico о том, что произойдет, если  Зеленский отклонит последние предложения США, президент ответил: «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, потому что он проигрывает».

    «Украинская и европейская составляющие уже проработаны более подробно, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми», – написал Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    10 декабря 2025, 13:56
    Politico: ЕС готов нарушить золотое правило ради активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз готов пойти на беспрецедентный шаг ради решения вопроса об изъятии замороженных российских активов, чтобы предоставить Украине кредит, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ЕС рассматривает возможность продлить предстоящий саммит еще на два дня, чтобы достичь согласия по этому вопросу, несмотря на устоявшееся правило, что саммиты должны длиться не больше одного дня, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит – это однодневный саммит». Послы стран Евросоюза на этой неделе работают сверхурочно, чтобы убедить Брюссель поддержать инициативу по изъятию средств российского Центробанка в пользу Киева.

    Особо подчеркивается, что вопрос использования замороженных российских активов в Бельгии требует отдельного решения, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски при реализации данной схемы. По данным Politico, если к апрелю не удастся заключить сделку, Украина может остаться без необходимых финансовых средств.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Напомним, FT писала, что Евросоюз принимает закон о бессрочной блокировке российских активов. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов ЕС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации добьется возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    10 декабря 2025, 12:29
    Послы ЕС одобрили санкции против 40 танкеров с «российской нефтью»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дипломаты ЕС одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, якобы связанных с перевозкой нефти из России, а также для порядка десяти человек, включая иностранцев.

    Послы стран Евросоюза впервые с начала спецоперации на Украине согласовали отдельный, так называемый малый блок санкций против России, вне рамок основных санкционных пакетов, передает ТАСС.

    Как рассказал источник агентства в дипломатических кругах Брюсселя, в новый черный список войдут около 40 танкеров из так называемого теневого флота, которые подозревают в перевозке российской нефти, а также примерно 10 физических лиц, включая иностранных граждан, связанных с Россией.

    По словам дипломата, «послы ЕС впервые с начала войны на Украине утвердили ограниченный блок санкций против РФ по Украине вне основных санкционных пакетов». При этом, чтобы меры вступили в силу, их должны утвердить министры иностранных дел стран Евросоюза на ближайшей встрече в Брюсселе 15 декабря.

    Кроме того, послы ЕС приняли план поэтапного отказа сообщества от закупок всех видов российского газа. Как отмечается в заявлении датского председательства в Совете ЕС в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), «послы ЕС утвердили поэтапный план отказа от российского газа до конца 2027 года».

    Для вступления в силу данный план должен быть согласован Советом ЕС на министерском уровне до конца декабря. В случае утверждения, Евросоюз полностью прекратит импорт российского газа к концу 2027 года.

    Как сообщал МИД России, европейские страны понесли из-за антироссийских санкций совокупные экономические потери в 1,6 трлн евро за четыре года.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    10 декабря 2025, 14:38
    За два месяца в ЕС прибыли 153 тыс. беженцев с Украины

    В сентябре и октябре в Евросоюз прибыли 153 тыс. просителей убежища с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Число новых просителей убежища с Украины достигло максимальных показателей с начала года после изменения правил выезда для мужчин, за два месяца в Европу прибыли 153 тыс. человек, отмечает Евростат.

    В сентябре и октябре 2025 года страны Евросоюза приняли 153 тыс. новых просителей убежища с Украины, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Это самый высокий показатель с начала года.

    Как отмечает Евростат, только в октябре государства ЕС вынесли 74 175 новых решений о временной защите, а в сентябре этот показатель достиг рекордных 79 525 решений. Рост числа обращений связывается с постановлением украинских властей в конце августа, которое позволило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно покидать страну.

    Согласно информации Евростата, сейчас временную защиту в Евросоюзе получили 4,3 млн украинцев. Больше всего граждан Украины с таким статусом находится в Германии – 1,23 млн человек, в Польше – 965 тысяч, в Чехии – 393 тысячи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только в Швеции с начала 2024 года число молодых мигрантов с Украины увеличилось более чем на 76%.

    Между тем Нидерланды рассматривают вопрос о закрытии муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание.

    А кроме того, сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в Варшаве в криминальный центр.

    11 декабря 2025, 07:10
    Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России
    Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России
    @ Euroclear

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование российских активов для Украины «очень похоже на конфискацию», предупреждает генеральный директор Euroclear Валери Урбен, отметив, что выпуск облигаций ЕС был бы проще в сложившейся ситуации.

    Компания Euroclear, базирующаяся в Брюсселе, отвечает за хранение и управление 185 млрд евро замороженных российских резервов. По словам ее гендиректора Валери Урбен, финансисты не принимают решения, но как специалисты,  обязаны объяснить политикам, каковы последствия некоторых решений.

    «Что касается репарационного займа, мы считаем, что его нынешняя структура чрезвычайно сложна и инновационна с юридической точки зрения, и поэтому влечет за собой множество рисков для Euroclear и европейских рынков капитала. Мы считаем, что в будущем это может иметь негативные последствия для Европы», – заявила она в беседе с Corriere della Sera.

    Урбен отметила, что должно быть обеспечено соблюдение верховенства права.

    «Все, что выглядит как конфискация активов, на самом деле противоречит суверенному иммунитету, который является фундаментальным понятием в международном праве. В данном случае, в случае с нынешним репарационным займом, международные инвесторы могут воспринять это как конфискацию. Это может подорвать доверие к Европе и повысить стоимость заимствований для всех государств-членов ЕС», – пояснила она.

    Предложение Еврокомиссии выпустить облигации с нулевым купоном для Euroclear, чтобы Euroclear передала Европейской комиссии денежные средства из замороженных российских активов для Украины тоже не вариант, считает Урбен.

    «Если вы заставляете Euroclear инвестировать в структуру с нулевым процентом, возмещение по которой связано с чем-то, на что мы абсолютно не можем повлиять, например, с выплатой репараций Россией Украине, это очень похоже на конфискацию. Это лишает Euroclear права управлять более чем 80% нашего баланса, и Россия по-прежнему может истолковать это как конфискацию своих активов», – сказала она.

    По словам Урбен, лучшим решением стала бы разработка более рыночного  инструмента, в который Euroclear могли бы инвестировать. К примеру, инструмент с начислением процентов или рыночный инструмент для этой схемы, чтобы Euroclear могла использовать его в качестве залога в ЕЦБ и получать ликвидность.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ – вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и с Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

