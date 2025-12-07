Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.2 комментария
Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
После того как соцсеть X (заблокирована в России) получила штраф от Еврокомиссии на 120 млн евро за нарушение правил прозрачности, аккаунт комиссии для рекламы был удалён, а доступ к панели управления рекламой заблокирован.
Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности, сообщает Politico. Теперь представители Еврокомиссии больше не могут управлять своими объявлениями или отслеживать их эффективность.
Глава продуктового направления X Никита Бир заявил на платформе: «Ваш рекламный аккаунт был удалtн». По словам Бира, Еврокомиссия пыталась увеличить охват своего поста о штрафе, используя уязвимость рекламного инструмента X и якобы вводя пользователей в заблуждение, будто размещенная ссылка – это видео.
X получил штраф за несоблюдение требований закона Digital Services Act, ограничивающего распространение незаконного контента. Еврокомиссия усмотрела в действиях платформы нехватку прозрачности в работе рекламной библиотеки, а также сделала претензию к платной функции голубой галочки, назвав ее «обманчивой».
Бир в ответ заявил, что X стремится к равным условиям для всех пользователей, намекнув, что, по его мнению, Еврокомиссия требует для себя особого отношения. В то же время представители самой Еврокомиссии отмечают: решение касается исключительно прозрачности X, а не вопросов цензуры.
Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.
После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.