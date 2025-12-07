Tекст: Ольга Иванова

Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности, сообщает Politico. Теперь представители Еврокомиссии больше не могут управлять своими объявлениями или отслеживать их эффективность.

Глава продуктового направления X Никита Бир заявил на платформе: «Ваш рекламный аккаунт был удалtн». По словам Бира, Еврокомиссия пыталась увеличить охват своего поста о штрафе, используя уязвимость рекламного инструмента X и якобы вводя пользователей в заблуждение, будто размещенная ссылка – это видео.

X получил штраф за несоблюдение требований закона Digital Services Act, ограничивающего распространение незаконного контента. Еврокомиссия усмотрела в действиях платформы нехватку прозрачности в работе рекламной библиотеки, а также сделала претензию к платной функции голубой галочки, назвав ее «обманчивой».

Бир в ответ заявил, что X стремится к равным условиям для всех пользователей, намекнув, что, по его мнению, Еврокомиссия требует для себя особого отношения. В то же время представители самой Еврокомиссии отмечают: решение касается исключительно прозрачности X, а не вопросов цензуры.

Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.