FT: США пообещали Украине создать самую передовую буферную зону

Tекст: Вера Басилая

По данным Financial Times, США предлагали предоставить Киеву гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что об этом якобы заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве, где присутствовали европейские дипломаты и украинские чиновники. По данным СМИ, этот визит был организован по поручению президента США Дональда Трампа.

Дрисколл сообщил, что администрация Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, вместе с «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной в мире». Он также подчеркнул, что США обеспечат «самую сильную линию в мире». По информации газеты, собеседники из числа европейских послов были ошеломлены инициативой Вашингтона, а украинские представители выразили обеспокоенность ситуацией.

Американская сторона, отмечает издание, настаивает на создании зоны, подобной демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

Ранее Washington Post указывала, что такой вариант, включающий «корейскую модель», также обсуждается как один из возможных сценариев урегулирования конфликта на Украине.

Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал условие для завершения конфликта на Украине. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил президент России.