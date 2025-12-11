В Пакистане приговорили бывшего главу разведки к 14 годам тюрьмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военный трибунал Пакистана приговорил бывшего главу Межведомственной разведывательной службы (ISI), генерал-лейтенанта в отставке Фаиза Хамида, к 14 годам строгого тюремного заключения, сообщает ТАСС. Об этом заявило межведомственное управление по связям с общественностью Министерства обороны страны.

Хамид был признан виновным сразу по нескольким статьям: трибунал отметил его участие в политической деятельности, нарушение Закона о государственной тайне, что привело к ущербу безопасности и интересам государства. Кроме того, его осудили за злоупотребление властью и государственными ресурсами, а также за действия, нанесшие вред частным лицам.

Судебное разбирательство по этому делу длилось с августа 2024 года. Фаиз Хамид возглавлял ISI с июня 2019 по 2021 год, занимая ключевую роль в национальной системе безопасности Пакистана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида в афганскую столицу по приглашению талибов.