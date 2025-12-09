Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование против Google по подозрению в нарушении правил конкуренции, передает Politico.

Власти намерены выяснить, предоставлял ли Google себе преимущество за счет доступа к материалам интернет-издателей и видео на YouTube для разработки своих AI-моделей, не предлагая создателям компенсации и не обеспечивая возможность отказа от использования их контента.

В заявлении комиссии отмечается обеспокоенность тем, что Google мог применять нечестные условия к издателям и авторам, чтобы внедрять AI-сервисы на страницах поисковых результатов, снижая посещаемость новостных сайтов. Ведомство также проверит, тренирует ли компания свои генеративные AI-модели на видео и других материалах YouTube без компенсации авторам.

Поводом к проверке стал запуск Google поисковых результатов на базе искусственного интеллекта, приведший к сокращению аудитории онлайн-изданий. Ранее, в сентябре, Google оштрафовали почти на 3 млрд евро за злоупотребления на рынке онлайн-рекламы. Компания предложила технические меры для устранения нарушений, однако отказалась выполнить требование о разделении бизнеса, выдвинутое еврокомиссаром по вопросам конкуренции Терезой Рибейрой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta* на фоне торговой войны.

ЕС анонсировал ответные меры против технологических гигантов из США.

В январе 2025 года ЕС приостановил штрафы для Apple, Google и Meta.