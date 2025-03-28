FT: ЕС планирует ответные меры против технологических гигантов США

Financial Times: ЕС планирует ответные меры против технологических гигантов США

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, Евросоюз намерен принять ответные меры против США в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия, передает ТАСС.

Основное внимание планируется уделить ограничению операций крупных американских технологических компаний и экспорта услуг. Брюссель уже наложил дополнительные пошлины на американские товары на сумму до 26 млрд евро.

Европейские чиновники считают, что действия администрации президента Дональда Трампа требуют более мощных торговых инструментов. Возможные меры включают ограничения на интеллектуальную собственность и запрет на заключение госконтрактов на услуги спутниковой связи Starlink Илона Маска. Италия уже пересматривает использование этой системы.

ЕС обладает широкими полномочиями по приостановлению прав интеллектуальной собственности и исключению компаний из госзакупок.

Эти инструменты были ужесточены в 2021 году после конфликта с первой администрацией Трампа. По словам дипломатов, услуги являются уязвимым местом США, и ответ Европы – единственный способ заключить сделку.

Еврокомиссия также может использовать «антипринудительный инструмент» для ограничения деятельности американских банков и аннулирования патентов. Это может повлиять на доходы компаний от обновлений ПО и потоковых сервисов.

Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.