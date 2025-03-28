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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    28 марта 2025, 08:59 • Новости дня

    FT: ЕС планирует ответные меры против технологических гигантов США

    Financial Times: ЕС планирует ответные меры против технологических гигантов США

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз рассматривает введение мер против США, включая ограничения на технологии, в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, что может повлиять на компании, такие как Starlink, пишет Financial Times.

    По данным газеты, Евросоюз намерен принять ответные меры против США в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия, передает ТАСС.

    Основное внимание планируется уделить ограничению операций крупных американских технологических компаний и экспорта услуг. Брюссель уже наложил дополнительные пошлины на американские товары на сумму до 26 млрд евро.

    Европейские чиновники считают, что действия администрации президента Дональда Трампа требуют более мощных торговых инструментов. Возможные меры включают ограничения на интеллектуальную собственность и запрет на заключение госконтрактов на услуги спутниковой связи Starlink Илона Маска. Италия уже пересматривает использование этой системы.

    ЕС обладает широкими полномочиями по приостановлению прав интеллектуальной собственности и исключению компаний из госзакупок.

    Эти инструменты были ужесточены в 2021 году после конфликта с первой администрацией Трампа. По словам дипломатов, услуги являются уязвимым местом США, и ответ Европы – единственный способ заключить сделку.

    Еврокомиссия также может использовать «антипринудительный инструмент» для ограничения деятельности американских банков и аннулирования патентов. Это может повлиять на доходы компаний от обновлений ПО и потоковых сервисов.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

    27 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на французского чиновника.

    Европейские военные командиры обсуждают различные варианты развертывания своих сил на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс». Франция предлагает разместить значительные силы в центре Украины вдоль реки Днепр, чтобы они находились подальше от линий фронта.

    Целью этого развертывания является содействие урегулированию конфликта на Украине. Варианты размещения войск обсуждаются военными стратегами и включают также запад Украины и соседние страны.

    В четверг в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, включая возможность размещения «миротворцев». Европейские страны стремятся найти консенсус по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

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    27 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    Интерпол объявил в розыск президента Республики Сербской Додика
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

    Додика и Стевандича обвиняют в предполагаемом совершении преступления «Нападение на конституционный строй» по статье 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины, передает ТАСС со ссылкой на издание «Вечерне новости».

    Все государства – члены Интерпола получили уведомление о розыске, однако данные разыскные запросы пока не имеют юридической силы, поскольку их должен одобрить генеральный секретариат Интерпола. В международных разыскных запросах указано, что Додик и Стевандич являются гражданами Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербия.

    Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и приговорил его к году тюрьмы заочно.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    Financial Times: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер пересматривают планы по обеспечению безопасности на Украине, сосредотачиваясь на воздушных и морских силах вместо развертывания миротворцев для поддержания перемирия, пишет Financial Times.

    Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к поддержке Украины после заключения перемирия, передает Financial Times.

    Изначально предполагалось направить европейских миротворцев для обеспечения безопасности, но этот план был уменьшен в пользу более «пацифистского» подхода.

    На встрече в Елисейском дворце, где собрались делегаты из 31 страны, обсуждались форматы и размеры возможных международных контингентов.

    Также рассматривались задачи по обучению украинских войск. Стармер добавил, что коалиция не стремится заменить существующие украинские силы, а намерена усилить их, предоставив дополнительную поддержку с воздуха и моря. Кроме того, Макрон объявил о предоставлении Киеву еще 2 млрд евро в виде военной поддержки.

    Европейские лидеры теперь сосредоточены на создании «успокаивающих сил», которые будут включать воздушную и морскую поддержку, а не только наземные силы.

    До этого европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

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    27 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США

    Трамп намерен ввести жесткие пошлины против ЕС и Канады за вред США

    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В социальной сети Truth Social президент США сообщил о возможных мерах против Европейского союза и Канады, передает ТАСС.

    По словам президента, если эти государства решат объединиться с целью нанести экономический ущерб США, то Вашингтон ответит введением более жестких пошлин, чем запланированы сейчас.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

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    27 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Захарова: Членство Армении в ЕС исключает членство в ЕАЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона не сможет одновременно участвовать в ЕС и в ЕАЭС, в этом нет идеологической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Членство в ЕС и членство в ЕАЭС исключают друг друга, и участникам предстоит самим решать, в каком из союзов состоять, сказала Захарова, передает ТАСС.

    «[Эти] вещи взаимоисключающие только по конкретным параметрам, не исходя из идеологической или политической установки, а исходя из тех договоренностей, которые заключаются в этих объединениях. То есть они являются, к сожалению, пересекающимися, а не сопрягающимися возможностями», – подвела итог дипломат.

    Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.

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    27 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике

    The Independent: Автомобильные пошлины Трампа стали сильным ударом по экономике

    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США, пишет The Independent.

    Великобритания столкнулась с серьезным экономическим вызовом из-за решения президента США Дональда Трампа, который объявил о введении пошлин в 25 процентов на импорт автомобилей и легких грузовиков в США, передает The Independent.

    Издание отмечает, что это решение является частью продолжающейся торговой войны, инициированной администрацией Трампа.

    Особое беспокойство вызывает влияние этой меры на британскую экономику, так как США являются крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из Великобритании.

    Теневой торговый секретарь Эндрю Гриффит назвал эту новость «тревожной» и подчеркнул, что британские рабочие места находятся под угрозой. Он критиковал политику нынешнего правительства, утверждая, что оно не разработало эффективного плана переговоров с администрацией Трампа.

    Офис бюджетной ответственности Великобритании ранее снизил прогноз экономического роста страны вдвое, а введение пошлин, по мнению экспертов, может полностью нивелировать бюджетные резервы канцлера Рэйчел Ривз.

    Несмотря на текущие переговоры между Великобританией и США, результаты их пока остаются неясными.

    Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили. Он объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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    27 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Reuters: Европа отказалась от планов отправки войск на Украину
    Reuters: Европа отказалась от планов отправки войск на Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны пересмотрели подход к обеспечению безопасности на Украине, отказавшись от отправки войск, учитывая возникшие политические и логистические трудности, пишет Reuters.

    Европейские усилия по созданию системы безопасности для Украины перестраиваются: от отправки войск к другим альтернативам из-за политических и логистических ограничений, передает Reuters.

    Как отметил один европейский дипломат: «Они отказываются от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия на более разумные».

    Другой добавил, что в свете нынешней ситуации и политики США отправка войск «уже не выглядит привлекательно». Украина давно требовала твердых гарантий безопасности от Запада для предотвращения новых атак со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

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    27 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН

    Трамп отказался номинировать Стефаник постпредом США при ООН

    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы сохранить ее ключевую роль в Конгрессе для поддержки республиканского большинства и продвижения экономической политики.

    Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отказался от намерения выдвинуть конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение было принято для сохранения ее места в Палате представителей, где она играет важную роль в поддержке его политической программы.

    Он подчеркнул, что Элиз Стефаник с самого начала была важной частью его команды, также отметил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, чтобы она продолжила помогать ему в обеспечении исторического сокращения налогов, создании рабочих мест и достижении рекордного экономического роста.

    «Я не хочу рисковать ее местом в Палате представителей, уверен в ее победе на перевыборах», – добавил Трамп.

    В своей записи в Truth Social Трамп также отметил, что «есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН».

    Между тем телеканал CBS сообщил, ссылаясь на источники, что уход Стефаник из Конгресса мог бы ослабить республиканское большинство, так как отрыв от демократов составляет всего несколько голосов.

    Элиз Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, занимает высокое положение среди республиканцев в нижней палате Конгресса.

    Ранее Guardian сообщала о том, что угрозы поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву, однако позже поменяла позицию.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    27 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили

    Фон дер Ляйен пообещала защитить интересы ЕС после введения США пошлин на автомобили

    ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС, сообщило издание Politico.

    Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей вызвало незамедлительную реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем заявлении она выразила глубокое сожаление по поводу этого шага, подчеркнув, что пошлины – это налоги, которые негативно сказываются как на бизнесе, так и на потребителях в США и Европейском союзе, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен заявила, что Европа будет оценивать влияние этих пошлин и ожидает дальнейших мер со стороны Вашингтона в ближайшие дни. Несмотря на сдержанный тон ее заявления, она дала понять, что ЕС готов к ответным действиям, но продолжит искать переговорные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.

    Трамп, объявляя о введении пошлин, отметил, что они вступят в силу 2 апреля, а сбор начнется 3 апреля. Он также заявил, что это часть его стратегии по защите американских производителей и экономики. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, включая импорт из стран, не входящих в ЕС, таких как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Президент США  заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Трамп также объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В Еврокомиссии ранее заявили о контрмерах в отношении американского импорта в Европейский союз на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из Европейского союза.

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    28 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновление ПО на iPhone в ответ на пошлины США

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюзу следует ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США, заявила и.о. главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Выступая на мероприятии, Бербок подчеркнула, что если США вводят пошлины в размере 25%, то ЕС может использовать свой набор инструментов. «Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, десять центов за это могли бы принести много денег для Европы», – сказала она.

    Она отметила, что «другим бы это, возможно, не сильно понравилось», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, что может нанести удар по автомобильной промышленности Германии, которая рискует потерять последние остатки из-за новых тарифов.

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    28 марта 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что и в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров.

    Путин также заявил о готовности России «работать с Европой» над урегулированием конфликта на Украине, но отметил, что европейцы «ведут себя непоследовательно» и «постоянно пытаются нас водить за нос».

    «Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, для мирного урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, которые «привели к сегодняшней ситуации».

    Напомним, Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию, а также предложил подумать над возможностью внешнего управления на Украине.

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    28 марта 2025, 07:40 • Новости дня
    Миршаймер раскрыл планы Трампа по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    По его мнению, президент США не планирует выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи, а будет использовать эту тему как рычаг давления на Киев, передает РИА «Новости».

    Профессор Чикагского университета заявил, что Трамп, вероятно, не станет возвращаться в конгресс с запросом на новые поставки оружия для продолжения поддержки Киева.

    Миршаймер добавил, что Трамп, вероятно, скажет украинским властям, что его возможности ограничены из-за нехватки голосов в конгрессе для дальнейшего финансирования.

    Это, по мнению Миршаймера, может вынудить Киев прекратить военные действия до исчерпания запасов оружия.

    Ранее в Польше объявили, что НАТО будет контролировать поставки оружия Украине. Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

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