Еврокомиссия анонсировала контрмеры против экспорта США

Еврокомиссия заявила о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссия (ЕК) намерена принять ответные меры на введение США новых пошлин на сталь и алюминий , затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 млрд евро, передает ТАСС.

Предполагается, что контрмеры вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

В Еврокомиссии отметили, что ответные меры ЕС могут затронуть американский экспорт на сумму до 26 млрд евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов. При этом в ЕК подчеркнули, что готовы отменить ответные меры «в любой момент» при условии достижения договоренности с Вашингтоном.

Напомним, что 12 марта вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Это решение принял президент США Дональд Трамп.

Ранее администрация Трампа угрожала снижением спроса на американский виски за пределами США из-за введенных пошлин.

Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары.

Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.

Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза.