Еврокомиссия заявила о незаконности тарифов США на товары ЕС

Tекст: Вера Басилая

В заявлении ЕС подчеркивается, что пошлины США будут экономически контрпродуктивными, учитывая тесно интегрированные производственные цепочки, созданные в рамках трансатлантической торговли и инвестиций между ЕС и США, передает ТАСС.

Еврокомиссия также подчеркнула свою готовность защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от таких мер.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС, подчеркивая свою стратегию как «понятные слова и дружеские беседы».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить на возможные пошлины США, акцентируя внимание на защите европейских интересов.

Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры в случае введения пошлин президентом США на импорт европейских товаров.