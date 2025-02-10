Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары ЕС
Еврокомиссия заявила о незаконности тарифов США на товары ЕС
Евросоюз готов предпринять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения Соединенными Штатами пошлин на европейские товары, заявила Еврокомиссия (ЕК).
В заявлении ЕС подчеркивается, что пошлины США будут экономически контрпродуктивными, учитывая тесно интегрированные производственные цепочки, созданные в рамках трансатлантической торговли и инвестиций между ЕС и США, передает ТАСС.
Еврокомиссия также подчеркнула свою готовность защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от таких мер.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС может отреагировать в течение часа, если президент США введет пошлины на товары из ЕС, подчеркивая свою стратегию как «понятные слова и дружеские беседы».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить на возможные пошлины США, акцентируя внимание на защите европейских интересов.
Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры в случае введения пошлин президентом США на импорт европейских товаров.