Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза

Tекст: Антон Антонов

Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

«Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.