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Еврокомиссия отказала Грузии в переговорах о вступлении в ЕС
Еврокомиссия не дала рекомендацию Грузии начать переговоры о вступлении в ЕС
Еврокомиссия отказалась рекомендовать начать переговоры с Грузией на фоне необходимости смены политического курса страны для соответствия требованиям ЕС.
Как передает ТАСС, Еврокомиссия не дала рекомендации для начала переговоров о приеме Грузии в Европейский союз. В опубликованном в Брюсселе ежегодном докладе о расширении ЕС отмечается необходимость смены политического курса Тбилиси.
Документ подчеркивает важность проведения ключевых реформ, которые бы удовлетворили требования Евросоюза. В докладе сказано: «Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает ее путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией».
Рекомендация Еврокомиссии считается важным этапом на пути к началу переговоров о вступлении страны-кандидата в ЕС. Без положительного заключения страна не может продолжать процесс интеграции в союз, что делает данное решение значимым для будущего Грузии в евроинтеграции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент. Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.