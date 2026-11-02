Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
Йеменская армия уничтожила 500 хуситов за сутки
Anadolu: Армия Йемена ликвидировала 500 хуситов за сутки
Официальный представитель йеменской армии полковник Маджид Абдулла ан-Назили заявил об уничтожении около 500 повстанцев движения «Ансар Аллах» за последние сутки.
Вооруженные силы провели 1272 операции против позиций, районов сосредоточения и подкреплений хуситов в рамках военной кампании «Йеменский рассвет», передает Anadolu.
По словам ан-Назили, военные поразили укрепления, огневые точки и транспортные средства снабжения повстанцев. В ходе боевых действий уничтожены или выведены из строя 169 единиц техники и тяжелого вооружения.
Правительственные силы продолжают операции в провинциях Аль-Джауф, Мариб, Аль-Байда, Лахедж и Таиз. Подразделения йеменской армии успешно развили наступление благодаря точечным ударам авиации и артиллерии, установив контроль над стратегическими горами Хувейшиан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили баллистическую ракету хуситов.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника управления в плену у йеменского движения «Ансар Аллах».
В пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили заявил о ракетных ударах хуситов по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.