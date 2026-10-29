Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Американские дипломаты предупредили о многодневных ударах по Ирану
AP: Новый раунд возможных ударов США по Ирану продлится несколько дней
Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.
Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.
По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.
В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.
В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.