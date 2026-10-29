  • Новость часаЛихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику
    Песков заявил о соблюдении режима тишины в Алешках
    На саммите Россия – Африка учредили Российско-африканский молодежный союз
    Москва потребовала от Польши наказать осквернивших советские могилы вандалов
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня

    Американские дипломаты предупредили о многодневных ударах по Ирану

    AP: Новый раунд возможных ударов США по Ирану продлится несколько дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива

    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива из-за блокады

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Судам, чей маршрут не требует обязательного прохождения через этот район, следует держаться от него подальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный морской информационный центр ВМС США.

    В американском командовании пояснили, что проходящие по маршруту корабли должны учитывать высокую плотность движения и возможное увеличение времени перехода из-за операций по обеспечению блокады.

    Американские военные оставили за собой право останавливать для досмотра и опроса экипажей любые суда, включая те, что следуют без груза, а также корабли нейтральных стран. Целью таких проверок названо выяснение намерений экипажа в условиях блокады.

    Морякам рекомендовано подготовить необходимые для проверки документы и быть готовыми по первому требованию американских сил остановиться или изменить курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    Во вторник американская боевая авиация начала круглосуточное патрулирование на Ближнем Востоке.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

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    28 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    МИД Турции отказался от уступок в Эгейском море

    Anadolu: Анкара отказалась идти на уступки в Эгейском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Министерство выпустило письменное заявление в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями относительно политики страны в этих регионах, передает Anadolu.

    В ведомстве подчеркнули, что ответы министра иностранных дел Хакана Фидана на мероприятии аналитического центра в Брюсселе исказили и вырвали из контекста. Кроме того, дипломат не давал интервью греческой газете.

    «Взгляды Турции, которые она последовательно отстаивает на всех площадках в соответствии с международным правом, не претерпели никаких изменений. Как и прежде, мы продолжим без каких-либо уступок защищать наши законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Хакан Фидан заявил об активизации усилий Анкары по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Также глава турецкой дипломатии сообщил о поддержании постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности морской навигации.

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    28 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Египта за визит на саммит в Москву

    Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за визит на саммит Россия – Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве выразил признательность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.

    «Господин президент, признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия – Африка», – сказал Путин в ходе встречи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что они вместе стояли у истоков этого формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Путин также отметил, что с тех пор совместными усилиями сделано очень много для развития отношений.

    «Хорошо помню, как это было. Помню, что обратился к вам с просьбой возглавить этот процесс. И вы так благожелательно к этому отнеслись, сделали это, и с вашей, можно сказать, легкой руки этот процесс пошел, и пошел достаточно активно и продуктивно. С тех пор совместными усилиями сделано очень много», – заключил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка.

    В тот же день российский лидер встретился с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Ранее Путин назвал Египет надежным другом России.

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    28 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Катар предложил Ирану новый проект сделки с США и Израилем

    Reuters: Катар представил Ирану новый план урегулирования конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем, передает Reuters.

    Посредники из Катара передали иранской стороне новый проект соглашения, направленный на урегулирование конфликта с Вашингтоном и Израилем. Документ был представлен в рамках двусторонних переговоров, состоявшихся в Тегеране 25 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В настоящее время руководство Ирана изучает предложенные инициативы по завершению войны. Ожидается, что официальный ответ будет направлен посредникам к концу текущей недели.

    Открытое противостояние началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил собственными атаками. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Ранее Иран представил ракетный удар по целям в Израиле как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    Кроме того, иранское агентство Fars сообщило об ударе крылатой ракетой по израильскому контейнеровозу.

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    28 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна после утечки с танкера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение временно закрыть городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    Мера носит предупредительный характер и вызвана утечкой нефти с морского танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственную пресс-службу. «Пляжи города Шарджи временно закрыты в качестве меры предосторожности из-за морского загрязнения», – пояснили в Sharjah Media Office.

    Сейчас профильные службы эмирата предпринимают необходимые действия для защиты прибрежных территорий от загрязнения и обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ОАЭ сообщили о разливе нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. В тот же день пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за приближающегося нефтяного пятна.

    Ранее в стране уже закрывали пляжи после аналогичного происшествия.

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    28 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию святынь Дамаска

    INA: Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию мечетей Дамаска

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ходе визита в Сирию выделил 10 млн долларов на восстановление исторических мечетей Дамаска.

    Иракский премьер посетил старинную Омейядскую мечеть, построенную в начале VIII века, и оставил запись в Книге почетных гостей. Политик передал на реставрацию архитектурного памятника 5 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    Аз-Зейди также направился в расположенную на окраине сирийской столицы мечеть Сейида-Зейнаб. После молитвы глава правительства выделил на нужды религиозного комплекса еще 5 млн долларов.

    В этой мечети находится мавзолей внучки пророка Мухаммеда, который ежегодно посещают сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.

    До этого политик провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной сфере, включая проект транспортировки иракского сырья в порт Банияс. Пропускная мощность трубопровода оценивается в 2 млн баррелей в сутки, а стоимость проекта составляет 15 млрд долларов.

    В середине октября на заседании Организации исламского сотрудничества в Багдаде аз-Зейди предложил объединить транспортные, коммуникационные и энергетические сети стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди предложил объединить энергетические сети государств региона.

    В начале месяца власти Сирии и Ирака приблизились к заключению соглашения о маршруте для транспортировки иракской нефти.

    Летом Дамаск и Багдад договорились о реконструкции стратегически важного трубопровода.

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    28 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

    Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили деэскалацию между США и Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    Министры провели «сверку часов» по ситуации в регионе в развитие девятой министерской встречи в формате Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает МИД.

    Стороны подчеркнули важность международных усилий по деэскалации напряженности и возобновлению переговорного процесса между США и Ираном на основе «Исламабадского меморандума».

    Также была акцентирована необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе и подтверждена заинтересованность в плотной внешнеполитической координации в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    В воскресенье российский министр сообщил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.

    Днем ранее Лавров прибыл с рабочим визитом в Бахрейн для участия в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Турция выразила готовность заключить с Египтом меморандум о морских границах

    Минобороны Турции: Анкара готова подписать меморандум о границах с Египтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный взаимовыгодный меморандум о морских границах.

    «Снова подчеркиваем готовность Турции заключить с Египтом взаимовыгодный меморандум о морских границах», – заявил источник в турецком ведомстве. Он добавил, что в этом случае Каир получит дополнительно более 15 тыс. квадратных километров морской поверхности по сравнению с возможным соглашением с Афинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.

    Ранее глава греческого МИД Йоргос Герапетритис сообщил, что Египет, Бахрейн и ОАЭ вслед за Грецией выразили опасения из-за недавней ратификации восточно-ливийским парламентом меморандума с Турцией. По его словам, эти страны считают документ недействительным и противоречащим международному праву.

    Парламент Ливии на востоке страны 20 октября ратифицировал заключенное в 2019 году соглашение с Турцией по морским зонам. Египет в 2020 году договорился с Италией и Грецией о разграничении морских зон, которые пересекаются с турецко-ливийским меморандумом около Родоса и Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Также Анкара сообщила о завершении создания новых охраняемых морских зон у островов Гекчеада и Финике.

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    28 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Эмир Катара выразил надежду на расширение партнерства с Россией

    Эмир Катара заявил о желании расширить двустороннее партнерство с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на расширение горизонтов двустороннего партнерства.

    Стороны провели переговоры в Москве на полях саммита Форума стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению горизонтов нашего двустороннего партнерства и углублению координации в интересах обоих наших государств и во благо укрепления безопасности и стабильности», – написал эмир в социальной сети.

    Аль Тани добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным были обсуждены пути укрепления сотрудничества и дружбы между двумя странами. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ключевым региональным и международным событиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Катарский лидер высоко оценил роль Москвы в поиске решения ближневосточного кризиса.

    В понедельник эмир Катара прилетел в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

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    28 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    Потери военной техники США в конфликте с Ираном превысили 6 млрд долларов

    Reuters: Потерянную в Иране военную технику США оценили в 6 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерству обороны США потребуется более 6 млрд долларов для замещения вооружений и летательных аппаратов, потерянных во время военного конфликта с Ираном, отмечают СМИ.

    Министерству обороны США потребуется более 6 млрд долларов для замещения вооружений и летательных аппаратов, потерянных во время военного конфликта с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Речь идет о замещении утраченных летательных аппаратов, в том числе дорогостоящих разведывательных и ударных беспилотников.

    По данным газеты The Hill, общие расходы Вашингтона на проведение военной операции против Ирана достигли 47 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    В июле телеканал NBC News оценил реальные затраты США на военные действия против Ирана в сумму от 80 до 100 млрд долларов.

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    28 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Лихачев: Росатом надеется перейти к строительству новых АЭС в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» рассчитывает в будущем приступить к возведению в Иране новых атомных энергоблоков большой и малой мощности помимо станции «Бушер», заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

    Сейчас российские специалисты участвуют в строительстве второго и третьего блоков иранской атомной электростанции «Бушер», пишет РИА «Новости». «Малые – это отдельный проект. Мы подписали это соглашение относительно недавно, уже на фоне, так сказать, военных действий. И надеемся, что рано или поздно перейдем к реализации», – сообщил Лихачев журналистам на полях форума Россия – Африка.

    Глава госкорпорации также напомнил о наличии подписанных договоренностей о сооружении в Иране с участием Москвы восьми новых блоков АЭС большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране, а Лихачев заявил о планах увеличить численность российских специалистов на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    В субботу посольство России в Тегеране опровергло информацию о начале эвакуации сотрудников с территории электростанции.

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    28 октября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве обсудили возвращение российского персонала на атомную электростанцию «Бушер».

    Вопрос возвращения российского персонала на атомную электростанцию «Бушер» обсуждался на встрече президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Вчера эта тема была предметом дискуссии между Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Ирана господином Пезешкианом», – сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на полях форума Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин завершил встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.

    Президент России заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил о планах политиков обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность.

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    29 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Вэнс сообщил о готовности возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

    NYT: Вэнс предложил Ирану возглавить американскую делегацию на переговорах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в послании секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров, сообщила The New York Times.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил иранскому руководству в ближайшее время организовать двустороннюю встречу, выразив готовность лично встать во главе американской переговорной группы. Письмо было направлено секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи при посредничестве Катара, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    По информации источников издания, в Тегеране благосклонно отнеслись к инициативе Вэнса. Иранские власти рассматривают политика как влиятельную фигуру, способную содействовать окончанию боевых действий.

    Ранее The Wall Street Journal отмечала, что документ был отправлен по указанию американского лидера Дональда Трампа и не включал детальных мирных инициатив. Американская сторона стремилась оценить наличие точек соприкосновения, чтобы попытаться предотвратить возврат к вооруженному противостоянию в предстоящие недели. Впоследствии сам Трамп прокомментировал публикации прессы, заявив, что Вашингтон предложил предоставить исламской республике партию медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу.

    Также он назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии.

    Кроме того, вице-президент не исключил возобновления военных действий США против Ирана.

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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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