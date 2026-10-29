Американские дипломаты предупредили о многодневных ударах по Ирану

AP: Новый раунд возможных ударов США по Ирану продлится несколько дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.