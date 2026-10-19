Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

В субботу он прибыл в Бахрейн.