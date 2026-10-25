Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады
Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.
Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.
Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.