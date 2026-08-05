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Организаторы подтвердили проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2026 году на территории Саудовской Аравии, сообщили организаторы на фоне слухов о возможном переносе или отмене события.
Точные сроки и город проведения пока остаются неизвестными, передает ТАСС.
«Как было объявлено в финале «Интервидения» в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия. Фонд «Традиции искусства» и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки», – заявили организаторы.
Ранее в МИД России подтвердил планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии причин для отмены музыкального конкурса.
В прошлом году Саудовская Аравия официально заявила о готовности принять у себя «Интервидение».