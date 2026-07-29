Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Врач предупредил об опасности йоги при гипертонии
Врач Антонов предупредил об опасности йоги при гипертонии
Занятия йогой могут нанести вред здоровью при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии и серьезных проблемах с сердцем, рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.
Йога не всегда безопасна при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии, серьезных болезнях сердца, активных воспалительных процессах и свежих травмах. Осторожность необходима при проблемах с позвоночником, суставами, а также при сильной боли или нестабильном самочувствии, передает «Газета.Ru».
«Однако йога может не подойти: она не всегда безопасна при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии, серьезных болезнях сердца, активных воспалительных процессах, свежих травмах и ряде других состояний», – отметил Антонов. В некоторых ситуациях практику лучше временно исключить или подобрать упражнения только после консультации с врачом.
Занятия могут быть противопоказаны людям с тяжелыми психическими расстройствами, выраженными сердечно-сосудистыми проблемами, острыми инфекциями и злокачественными опухолями. При сильном ухудшении самочувствия во время тренировок не стоит продолжать упражнения через силу.
Специалист подчеркнул, что динамичные и силовые направления йоги могут оказаться значительно тяжелее для организма, чем кажется на первый взгляд. Новичкам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется начинать тренировки только под присмотром грамотного инструктора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о наличии сердечно-сосудистых заболеваний у трети взрослого населения страны.
Врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила пациентов с ослабленным сосудистым тонусом о риске скачков пульса.
Кардиолог Ярослав Ашихмин подчеркнул факт выявления артериальной гипертензии у восемнадцатилетних россиян.