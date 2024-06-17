Кардиолог объяснил, как стресс вызывает раннюю гипертензию

Кардиолог Ашихмин рассказал о влиянии стресса на развитие гипертензии у молодежи

Tекст: Татьяна Косолапова

Согласно данным исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах России), повышенное давление (артериальная гипертензия) наблюдается у 45% россиян. Среди страдающих гипертонической болезнью люди самых разных возрастов, встречается она даже у молодых людей 18–20 лет без каких-либо факторов риска, однако чаще ее начинают замечать после 35.



«Здесь есть два сценария появления гипертензии или гипертонии, как ее называли раньше. Первый – стандартный, когда давление повышается на фоне стресса. Мы совсем недавно открыли, что на фоне стресса наблюдается повышение проницаемости мозгового барьера к иммунным клеткам. Соответственно, иммунные клетки туда устремляются, и, грубо говоря, пытаясь помочь организму в работе, повышают давление. Это происходит постепенно, по синусоиде, и примерно в течение 30 минут после стресса давление нормализуется», – говорит Ашихмин.

Он рассказывает, что если у человека случился гипертонический криз (внезапное повышение артериального давления), то давление нормализуется в течение двух часов. Опасность такого состояния кроется в высоком риске повреждения органов-мишеней, к которым относятся сердце, глаза, почки и мозг. Кризовое состояние не является отдельным заболеванием, в большинстве случаев ему предшествует недостаточный контроль артериальной гипертонии.

«Второй сценарий появления гипертензии, это когда все-таки у человека есть в организме что-то конкретное, что повышает давление. Это, например, храп, остановки дыхания во сне или проблемы с надпочечниками, щитовидной железой и так далее», – делится врач.

Специалист подчеркивает, что полноценный механизм появления у человека гипертонической болезни до сих пор неизвестен. Именно поэтому нередко возникают ситуации, когда человека обследуют в связи с жалобой на повышение давления, но никаких существенных причин для этого не находят. В действительности для того, чтобы узнать истинную причину гипертензии, необходимо «сверлить мозг» пациента, однако нет необходимости этого делать при заболевании, которое хорошо лечится.

«Люди очень часто не придают значение циферкам на тонометре. Давление выше 135 на 85 – это порог гипертонии в домашних условиях. Если засекли такие цифры, то нужно идти к терапевту или к кардиологу. Не стоит ждать, когда случится криз, транзиторная ишемическая атака, инсульт. И не нужно думать, что «еще молодой возраст», болезни молодеют, потому что стресса очень много. Я уже сегодня вижу людей лет 18–20 лет, у которых нет никаких факторов риска, они едят мало соли, наследственность у них нормальная, стройные, спортом занимаются, но, несмотря на это все, у них начинает повышаться артериальное давление», – рассказывает Ашихмин.

В случае установления врачом артериальной гипертензии пациенту пожизненно назначаются препараты, продолжает кардиолог. В некоторых случаях положено изменение образа жизни на 3–6 месяцев: есть больше зеленого салата, уменьшить количество потребляемой соли, снизить вес, ввести регулярные занятия спортом. Кроме того, некоторым людям может быть рекомендована психотерапия и, в случае необходимости, прописаны нейромодуляторы (антидепрессанты).

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