Врач назвал обостряющиеся из-за перепадов погоды хронические заболевания

Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться из-за температурных изменений погоды

Tекст: Татьяна Косолапова

«Есть люди, которые называются метеопаты. Они чувствуют изменения в погоде, причем на них отражаются как сильные температурные колебания, так и изменения атмосферного давления. В таких ситуациях у них возникают головные боли, может изменяться артериальное давление», – говорит Воробьев.



При плохом самочувствии из-за метеорологических изменений у человека, который болен диабетом, могут также наблюдаться временные изменения в эффективности противодиабетической терапии, а именно, повышение уровня сахара в крови, продолжает специалист.



«Есть мнение, что из-за резких изменений в погоде случаются инфаркты, повышается вероятность инсультов. Если меняется атмосферное давление, то все сосудистые заболевания могут обостряться. Головная боль, к слову, у метеопатов как раз говорит об изменении давления в артериях и венах головы. Также может меняться сосудистый тонус, скажем, в сердце, реакцией на это станет инфаркт миокарда», – поясняет терапевт.



В связи с этим врач призывает метеозависимых в дни, когда происходят перепады погоды и человек плохо себя чувствует, регулярно измерять артериальное давление в домашних условиях.

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